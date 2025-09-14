Logo strona główna
Polska

Jak walczyć z dronami? "Jeden z najważniejszych i najszybszych elementów"

Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Komandor Dura: powinniśmy zwrócić się do NATO o przekazanie systemów antydronowych
Źródło: TVN24
- Powinniśmy zwrócić się do NATO z prośbą, żeby państwa przekazały nam wszystkie systemy antydronowe, jakie mają - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 komandor Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24. Wskazał też na "jeden z najważniejszych i najszybszych elementów" walki z dronami.

W jaki sposób Polska może budować system obrony przez dronami? W "Faktach po Faktach" mówił o tym komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24.

Tarcza antydronowa

W nocy z 9 na 10 września, kiedy to polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie bezzałogowce. Ekspert tłumaczył, jak zapobiegać takim sytuacjom. - Myślę, że można zbudować barierę antydronową, tylko trzeba to zrobić umiejętnie i środkami, które będą tańsze niż drony, które na nas wlatują - wskazał komandor. Dodał, że jest to możliwe do osiągnięcia w polskich realiach. - Bo te drony naprawdę niedużo kosztują - podkreślił.

 - Powinniśmy zwrócić się do NATO z prośbą, żeby wszystkie państwa przekazały nam wszystkie swoje systemy antydronowe, jakie mają. Nie jest ich dużo, ale jest ich tyle, że można by zbudować pokazowy element tarczy antydronowej, wybrać to, co jest najlepsze, sprawdzić je w działaniu i potem to wprowadzać - mówił dalej ekspert.

Polska obrona przeciwdronowa. Co mamy, czego brakuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polska obrona przeciwdronowa. Co mamy, czego brakuje

Michał Istel, Jan Kunert

"Jeden z najważniejszych i najszybszych elementów" walki z dronami

Komandor Dura zwrócił uwagę, że także w Polsce istnieją firmy, które produkują systemy antydronowe. - Ale nikt ich nigdy nie sprawdzał razem, na jednym poligonie, w tych samych warunkach, żeby powiedzieć na przykład który system jest najlepszy, albo które elementy z tych systemów są najlepsze, żeby je zastosować w jednym naszym polskim systemie - zauważył.

Gość TVN24 przypomniał, że zbudowanie w Polsce tarczy antrydronowej było elementem ogłoszonej w 2024 roku Tarczy Wschód, czyli projektu wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową. - Tylko nikt tego nie robi, bo to jest najtrudniejsze - dodał.

Komandor Dura mówił, że w sytuacji zagrożenia bezzałogowcami Polska powinna stworzyć "dywizjony przechwytujące drony", a więc "zwalczać drony dronami". - Takie drony mają Ukraińcy, produkują je, możemy mieć je także i my. Skorzystajmy z pomocy ukraińskiej, weźmy specjalistów i zbudujmy drony myśliwskie, to będzie najszybciej (do wykonania - red.) - radził gość TVN24.

Ekspert wskazał, że użycie dronów przechwytujących to "jeden z najważniejszych i najszybszych elementów, który może nam pomóc w zwalczaniu tego świństwa, co leci ze Wschodu". 

OGLĄDAJ: Rafał Leśkiewicz, kmdr por. rez. Maksymilian Dura
pc

Rafał Leśkiewicz, kmdr por. rez. Maksymilian Dura

pc
Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

