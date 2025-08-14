Tak jakby cały Inowrocław nie dostał pensji. "Wierzchołek góry lodowej"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Według danych Państwowej Inspekcji Pracy pracownicy nie otrzymali w 2024 roku 270 milionów złotych. To rekord.

Związkowcy mówią, że skala problemu może być znacznie większa.

Widać to także w kancelariach. - Przybywa spraw o niezapłacone wynagrodzenie - przyznaje w rozmowie z TVN24+ Małgorzata Małecka z Kancelarii Prawa Pracy.

Za każdą niewypłaconą pensją kryje się ludzka historia. - Pamiętam szczególnie sytuację pani sprzątającej zatrudnionej przez agencję usługową, której pracodawca miał miesięczne zaległości w wypłatach, a jednocześnie wyjeżdżał na zagraniczne, drogie wakacje - mówi Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska z Polskiej Sieci Ekonomii.