Tajne obrady. "Jesteśmy gotowi"

Według harmonogramu powinno trwać tajne posiedzenie Sejmu. Posłowie mają wysłuchać informacji premiera Donalda Tuska w sprawie bezpieczeństwa państwa.
"Sejm nocą nie śpi. Tajne obrady przed nami. Jesteśmy gotowi" - przekazał w piątek rano na X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do wpisu dołączył zdjęcie.
Zdjęcia z piątkowego poranka zrobił dziennikarz TVN24. Ujęcia są z robione Senatu, bo do Sejmu nie są wpuszczani dziennikarze.
Korytarze budynku są jeszcze puste.
Tajne posiedzenie Sejmu odbywa się bez udziału publiczności, prasy i nie jest transmitowane na żywo, jak ma to miejsce w przypadku posiedzeń jawnych.
Wyłącza się też wszystkie systemy nagłaśniające na sali plenarnej i wstawia się systemy autonomiczne, czyli niepołączony z niczym system nagłośnieniowy. Więcej informacji o tym, jak wygląda tajne posiedzenie Sejmu znajdziesz tutaj.
Autorka/Autor: os/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kancelaria Sejmu