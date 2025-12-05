Tajne obrady. "Jesteśmy gotowi"

Tusk, Domański, Mentzen i Sikorki o prezydenckim wecie ustawy o rynku kryptowalut Źródło: TVN24

Według harmonogramu powinno trwać tajne posiedzenie Sejmu. Posłowie mają wysłuchać informacji premiera Donalda Tuska w sprawie bezpieczeństwa państwa.

"Sejm nocą nie śpi. Tajne obrady przed nami. Jesteśmy gotowi" - przekazał w piątek rano na X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do wpisu dołączył zdjęcie.

Zdjęcia z piątkowego poranka zrobił dziennikarz TVN24. Ujęcia są z robione Senatu, bo do Sejmu nie są wpuszczani dziennikarze.

Korytarze budynku są jeszcze puste.

Tajne posiedzenie Sejmu odbywa się bez udziału publiczności, prasy i nie jest transmitowane na żywo, jak ma to miejsce w przypadku posiedzeń jawnych.

Wyłącza się też wszystkie systemy nagłaśniające na sali plenarnej i wstawia się systemy autonomiczne, czyli niepołączony z niczym system nagłośnieniowy. Więcej informacji o tym, jak wygląda tajne posiedzenie Sejmu znajdziesz tutaj.

