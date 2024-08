W poniedziałek wieczorem doszło do spotkania partyjnych liderów tworzących koalicję rządową, ale tym razem uczestnikami byli też ministrowie. Tematem rozmów był projekt budżetu na 2025 rok. Udział w rozmowach brał między innymi marszałek Sejmu Szymon Hołownia i lider Polski 2050 (współtworzącej z PSL Trzecią Drogę). W "Kropce nad i" w TVN24 był później pytany o ich kulisy. Na pytanie, ze wpisania jakiej obietnicy do budżetu zrezygnowało jego ugrupowanie, odparł, że "jeszcze nie jesteśmy na tym etapie".

- Jesteśmy w punkcie, w którym ministrowie pokazują, co jeszcze można by było spróbować zmieścić w tym budżecie, wiedząc, że jest procedura nadmiernego deficytu, że samych odsetek od długów, które zaciągnęli nasi poprzednicy, zapłacimy pewnie rocznie około 100 miliardów złotych - powiedział.

Hołownia: będzie rekordowy poziom wydatków na obronność

Hołownia: położyłem dwa priorytety mojego ugrupowania

Hołownia: Wojsko jest w pełnej gotowości. Wciąż nie ma jasności

Hołownia zapewnił w "Kropce nad i", że "wojsko jest w pełnej gotowości". - Wciąż nie ma jasności, czy był to dron. Może też być tak, że była to anomalia meteorologiczna widoczna na radarach - zaznaczył.

Ocenił, że "musimy tę sprawę wyjaśnić do końca", bo "w tej chwili jasności, co to było, nie ma". Przekazał, że poszukiwania obiektu "będą trwały do skutku".