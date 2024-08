Szymon Hołownia w Święto Wojska Polskiego zamieścił na swoim instagramowym profilu okolicznościowy, osobisty wpis. Dołączył do niego zdjęcia z żoną Urszulą, pilotką wojskową.

Polityk jest związany z wojskiem prywatnie - żołnierką jest jego żona. Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP. Na swoim instagramowym profilu marszałek opublikował dwa zdjęcia z żoną oraz jedno z córkami, Marią i Elżbietą, patrzącymi na pilotowany przez mamę samolot. Do zdjęć dodał okolicznościowe życzenia.

Hołownia na zdjęciach z żoną Urszulą

"Żebyśmy zawsze się na nich doczekali. Żeby za każdym razem do nas wracali. Z dyżuru, ze służby, z misji. Z pracy" - pisze na Instagramie Szymon Hołownia. Jak dodaje, obchody Święta Wojska Polskiego to czas na wielkie słowa, defilady i salwy. "Na docenienie i podziękowania dla tych, którzy zdecydowali, że będą walczyć za Polskę, a jeśli trzeba będzie - oddadzą za nią swoje życie". Marszałek podkreśla, że życzenia w tym dniu są również skierowane do najbliższych żołnierek i żołnierzy, "którzy tę misję rozumieją, którzy kochają i tęsknią". "Niech się spełniają każdego dnia!" - kończy swój wpis marszałek.