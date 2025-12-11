Logo strona główna
Polska

Brakuje darczyńców dla kilkuset rodzin. Ostatni moment na dołączenie do akcji

Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka szuka darczyńców. Brakuje ich dla kilkuset rodzin
Źródło: TVN24
Do piątku można dołączyć do akcji Szlachetna Paczka. Na świąteczną pomoc czeka jeszcze około 600 rodzin. Dla ponad 19 tysięcy są już darczyńcy. - Nie wyobrażam sobie żeby stanąć przed kimś i powiedzieć: "dla ciebie zabrakło, ciebie nikt nie wybrał" - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatorka Szlachetnej Paczki.

Pani Elżbieta jest samotną matką. Jej córka choruje. Meble w ich domu mają już swoje lata świetności za sobą, zaczynają się sypać. Trudno jest im przeżyć z jednej pensji, a co dopiero znaleźć pieniądze na ich wymianę.

Takich rodzin w Polsce jest wiele. To właśnie im z pomocą ruszają wolontariusze Szlachetnej Paczki. - Spotykamy się z biedą, która jest w Polsce w XXI wieku. Niektórzy mieszkają bez prądu, bez wody, na ogródkach działkowych - mówi Bartłomiej Kałużny, wolontariusz Szlachetnej Paczki.

Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku

Pomoc dla 20 tysięcy rodzin

W tym roku świąteczne paczki trafią do około 20 tysięcy rodzin. To o około trzy tysiące więcej niż przed rokiem. Około 600 wciąż jednak czeka na darczyńców. - Nie wyobrażam sobie żeby stanąć przed kimś kto myśli, że dostanie paczkę i dostał nadzieję od wolontariuszy, a teraz ci sami wolontariusze będą musieli powiedzieć: "dla ciebie zabrakło, ciebie nikt nie wybrał" - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatorka Szlachetnej Paczki.

Darczyńcy mogą się zgłaszać do piątku. Ale paczkę można przygotować nawet w weekend. 

By dołączyć do akcji wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę. Każda rodzina ma swojego wolontariusza, który poznał jej historię i szczegółowo opisał. Odpowie na wszelkie pytania dotyczące potrzeb rodziny czy transportu paczek.

"Weekend cudów" przypada na 13 i 14 grudnia, kiedy to paczki powinny trafić do potrzebujących.

Przygotowanie Szlachetnej Paczki dla wybranej rodziny nie jest trudne, a organizacja prowadzi infolinię dla zainteresowanych, gdzie można dostać w tej sprawie pomoc. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Poradniku Darczyńcy, w sekcji "Kontakt".

"To jest Warszawa i jeszcze pół"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To jest Warszawa i jeszcze pół"

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: FC/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Szlachetna Paczka
