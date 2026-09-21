Polska Szkolenia obronne #wGotowości. Jak się zapisać, ile trwają, czego się nauczysz Anna Zaleska |

Wiedza, która może być bezcenna i akcja #wGotowości. Materiał Marzanny Zielińskiej Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Artur Reszko/PAP

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Indywidualne szkolenia obronne #wGotowości są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się m.in. udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych, zasad cyberbezpieczeństwa czy współpracy ze służbami ratowniczymi i obronnymi. Jak podkreślono na stronie internetowej Wojska Polskiego, te jednodniowe, ośmiogodzinne kursy pomagają nie tylko zwiększyć kompetencje, ale też poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za siebie i innych.

Kto może wziąć udział?

Na szkolenie w ramach podstawowej ścieżki "Odporność" zapisać może się każdy, kto ma polskie obywatelstwo, nie miał wcześniej kontaktu z wojskiem i ukończył 18 lat. Osoby niepełnoletnie od 13 lat mogą również uczestniczyć w szkoleniu, ale wyłącznie razem z rodzicem lub opiekunem prawnym. Rodzic/opiekun, zapisując siebie na szkolenie w aplikacji mObywatel, może dodać w odpowiedniej rubryce swoje dziecko.

W zakresie szkoleń indywidualnych warunkiem udziału jest także posiadanie aplikacji mObywatel lub #wGotowości.

Jakie są rodzaje szkoleń indywidualnych?

Uczestnicy mogą wybrać jeden lub więcej modułów. Do wyboru są cztery: bezpieczeństwo, medycyna, przetrwanie i cyberhigiena. Kursy indywidualne prowadzone są przez instruktorów z Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC) i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ). Wykorzystywane są tereny przynależne do jednostek wojskowych.

Kurs bezpieczeństwa

To jednodniowe szkolenie trwające osiem godzin, wypełnione praktyczną wiedzą i ćwiczeniami. Organizatorzy zapowiadają, że dzięki niemu:

- dowiesz się, jak przygotować siebie, rodzinę i dom na różne sytuacje zagrożenia, od awarii i katastrof naturalnych, po konflikty zbrojne, - nauczysz się, jak tworzyć zestaw awaryjny, zabezpieczyć mieszkanie, co robić, gdy zabraknie prądu, wody lub łączności, - poznasz podstawowe zasady postępowania w czasie alarmu lub zagrożenia, - dowiesz się, jak udzielić pierwszej pomocy w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia, - nauczysz się tworzyć osobisty plan działania, który pomoże ci zachować kontrolę w każdej sytuacji, planować ewakuację, wyznaczać miejsca spotkań z rodziną, - dowiesz się, jak korzystać z dostępnych źródeł informacji i wsparcia.

Powszechne Dobrowolne Szkolenie Obronne #wGotowości Źródło zdjęcia: Artur Reszko/PAP

Kurs medyczny

Kurs medyczny (osiem godzin) to praktyczne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Przygotowuje do sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a zajęcia mają formę praktycznych warsztatów.

W programie kursu jest m.in.

- szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej, - stosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), - postępowanie w stanach nagłych (utrata przytomności, drgawki, zadławienie, obecność ciała obcego w drogach oddechowych, omdlenie), - udzielanie skutecznej pomocy medycznej w warunkach bojowych (zabezpieczanie krwotoków, zaopatrywanie rany klatki piersiowej, unieruchomienie złamania, postępowanie przy oparzeniach).

Powszechne Dobrowolne Szkolenie Obronne #wGotowości Źródło zdjęcia: Artur Reszko/PAP

Kurs przetrwania

Jak przygotować się na trudne warunki, jak reagować w razie alarmu, jak wykorzystać podstawowy sprzęt ratowniczy - tego uczy kurs przetrwania (osiem godzin). Wiedza, którą można tu zdobyć, pozwoli zachować spokój w sytuacji zagrożenia, działać skutecznie i chronić siebie oraz bliskich.

Wśród tematów m.in.:

- podstawy nawigacji w terenie, obejmujące określanie stron świata, określenie własnego położenia oraz zasady bezpiecznego obchodzenia przeszkód terenowych, - podstawy działania podczas alarmu pożarowego, przeciwlotniczego oraz zagrożenia chemicznego, - ćwiczenia z pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, opatrywanie różnego rodzaju ran, stosowanie opaski zaciskowej do tamowania krwotoku zewnętrznego, - zasady kompletowania plecaka ewakuacyjnego, tworzenie planu działania, pozyskiwanie i uzdatnianie wody, rozpalanie ognia, budowa doraźnego schronienia.

Powszechne Dobrowolne Szkolenie Obronne #wGotowości Źródło zdjęcia: Artur Reszko/PAP

Kurs cyberhigieny

Ten moduł skupia się na kwestii obrony przed nowymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Praktyczne, ośmiogodzine szkolenie pomoże zrozumieć, jak chronić swoje dane, urządzenia i tożsamość w sieci, pozwoli lepiej zrozumieć zagrożenia, wyposaży w umiejętności reagowania na próby oszustw, ataków czy manipulacji informacyjnych. Organizatorzy podkreślają, że to wiedza niezbędna dla każdego użytkownika internetu, od ucznia po profesjonalistę.

Bardziej szczegółowe zagadnienia to m.in.: - ochrona telefonu, tabletu i laptopa przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem, - zasady bezpiecznego korzystania z Wi-Fi, aplikacji i nośników danych, - rozpoznawanie fałszywe wiadomości, linków i stron internetowych, które próbują wyłudzić dane, - reagowanie w przypadku podejrzenia wycieku informacji i ograniczanie skutków, - tworzenie silnych haseł, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) i nowoczesne metody logowania bezhasłowego, - dezinformacja i fake newsy, weryfikowanie źródeł informacji, - zasady bezpieczeństwa operacyjnego (chronienie swoich danych i wrażliwych informacji).

Powszechne Dobrowolne Szkolenie Obronne #wGotowości Źródło zdjęcia: Artur Reszko/PAP

Jak się zapisać na szkolenie indywidualne?

Na szkolenia indywidualne: bezpieczeństwo, medycyna, przetrwanie i cyberhigiena można zapisać się poprzez aplikację mObywatel. Tam znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje: dostępne terminy szkoleń, ich lokalizację oraz szczegóły dotyczące poszczególnych modułów. Jak to zrobić krok po kroku?

1. Otwórz aplikację mObywatel w swoim telefonie. 2. Na dole ekranu kliknij ikonkę "Usługi". 2. Wybierz zakładkę "Szkolenia obronne". 3. Wybierz opcję "Indywidualne szkolenie obronne". 4. Kliknij "Zgłoś się". 5. Wybierz kategorię szkolenia (kurs: bezpieczeństwa, przetrwania, medyczny, cyberhigieny). 6. Jeśli udostępnisz swoją lokalizację, aplikacja wskaże ci na mapie, gdzie w najbliższym terminie możesz odbyć kurs. 7. Możesz też wybrać opcję lista, gdzie podane są dostępne lokalizacje i terminy. 8. Z listy dostępnych terminów i miejsc wybierz dogodne szkolenie. 9. Kliknij "Dalej" i wypełnij formularz z danymi kontaktowymi. 10. Wyślij zgłoszenie.

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Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający udział. Status zgłoszenia możesz śledzić bezpośrednio w aplikacji mObywatel.

Dla kogo szkolenia grupowe?

Z myślą o instytucjach i przedsiębiorstwach, które chcą przeszkolić swoich pracowników, organizowane są też szkolenia grupowe. Trwają dzień lub dwa i mogą być dostosowane do specyfiki działalności firmy lub urzędu. Zgłoszenia można składać przez formularz zgłoszeniowy na stronie wojskopolskie.pl/w gotowości. Szkolenia odbywają się w dni robocze, na terenie zgłaszającej się instytucji.

Dla kogo ścieżka "Rezerwy"?

Chcesz zdobyć wojskowe doświadczenie, sprawdzić się w wymagających sytuacjach i wzmocnić swoje umiejętności przydatne także w życiu cywilnym? Ścieżka "Rezerwy" to propozycja dla osób w wieku 18-60 lat, które chcą dobrowolnie szkolić się w ramach systemu obronnego państwa - bez konieczności pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Ten projekt skierowany jest zarówno do kandydatów bez przeszkolenia wojskowego, jak i do żołnierzy rezerwy oraz kandydatów na oficerów rezerwy. Program obejmuje trzy moduły szkoleniowe, dostosowane do poziomu doświadczenia uczestników: szkolenie podstawowe, budowa i doskonalenie rezerw oraz przywództwo. Więcej informacji można uzyskać na stronie wojskopolskie.pl/w gotowości w zakładce rezerwa.