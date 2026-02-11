Wniosek w sprawie Ziobry, rodziny ofiar Epsteina w Kongresie, Polak w dowództwie NATO

Nowak o wniosku o wydanie ENA wobec Ziobry. "Nie zachodzi żadna przesłanka negatywna" Źródło: TVN24

1. Wniosek o ENA wobec Ziobry

Prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak na konferencji mówił o przesłance dotyczącej wniosku, a także o wskazanym przez obrońcę Ziobry "raczej nieprawdopodobnym" adresie pobytu w Budapeszcie.

2. Rodziny ofiar Epsteina w Kongresie

Politycy Partii Demokratycznej, lider mniejszości senackiej Chuck Schumer i członkini Izby Reprezentantów Teresa Leger Fernandez, oraz ofiary finansisty i przestępcy seksualnego Jeffrey Epsteina i ich rodziny wystąpili na konferencji w Kongresie USA, przedstawiając nową inicjatywę ustawodawczą nazwaną "Ustawą Virginii" ("Virginia's Law"), mającą na celu zapewnienie sprawiedliwości ofiarom przestępstw seksualnych.

Głównym założeniem projektu jest likwidacja przedawnienia w przypadku takich przestępstw. Projekt przyjął swoją nazwę na cześć jednej z ofiar Epsteina - Virginii Giuffre, która popełniła samobójstwo w kwietniu 2025 roku.

3. Strzały w szkole

W szkole średniej w Tumbler Ridge w Kanadzie napastnik otworzył ogień. Zginęło co najmniej dziesięć osób, w tym sprawca. Kolejnych 25 osób trafiło do szpitala - poinformowała stacja CBC, powołując się na policję.

Alert o strzelaninie, wydany we wtorek o godzinie 14.15 czasu lokalnego przez policję konną (RCMP), objął duży obszar w dystrykcie i jego okolicach.

4. Polski oficer w dowództwie NATO

"Po raz pierwszy w historii oficer Wojska Polskiego, czterogwiazdkowy generał, stanie na czele dowództwa połączonego NATO - JFC Brunssum" - poinformował we wtorek szef Sztabu Generalnego WP generał Wiesław Kukuła na portalu X.

Po raz pierwszy w historii oficer Wojska Polskiego - czterogwiazdkowy generał stanie na czele dowództwa połączonego NATO - JFC Brunssum! Ważny dowód zaufania do Wojska Polskiego i naszych wysiłków obronnych! https://t.co/UmSHj89u9V — Wiesław Kukuła (@wieslawkukula) February 10, 2026 Rozwiń Źródło: X

Generał Wiesław Kukuła podkreślił, że to ważny dowód zaufania dla polskich wysiłków obronnych.

Do tej pory nie poinformowano, kto obejmie stanowisko. W aktywnej służbie w Wojsku Polskim jest obecnie dwóch czterogwiazdkowych generałów - Wiesław Kukuła oraz dotychczasowy przedstawiciel Polski w Komitetach Wojskowych NATO oraz UE - Sławomir Wojciechowski.

5. Kontrowersje wokół marki Nowrocky

Prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę swoim ubiorem, w którym spotkał się z reprezentantami Polski biorącymi udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Prezydent miał na sobie czapkę i koszulkę z logotypem "Nowrocky", znanym z ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.

Jak się okazuje właścicielką znaku towarowego, który reklamuje prezydent RP, jest jego siostra Nina Nawrocka - spółkę, która sprzedaje gadżety z logotypem "Nowrocky", pomagał założyć dyrektor biura prawnego IPN, którego Nawrocki był prezesem.

6. Polacy na igrzyskach olimpijskich

Wtorek nie był dobrym dniem dla Biało-Czerwonych na igrzyskach olimpijskich 2026. Zawiodła przede wszystkim drużyna mieszana w skokach narciarskich i sztafeta mieszana w short tracku. Ale były też pozytywne akcenty.

W środę czekają nas kolejne występy Polaków. Dużą szanse na medal ma Damian Żurek, który będzie rywalizował w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 metrów. Okazji do kibicowania będzie jednak zdecydowanie więcej. Zobacz plan startów Polaków na igrzyskach Mediolan - Cortina 11 lutego.

7. Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Dziś po godzinie 14 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Omówione mają zostać kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenie Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju.

Trzecim zapowiedzianym tematem ma być "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

