Wniosek w sprawie Ziobry, rodziny ofiar Epsteina w Kongresie, Polak w dowództwie NATO

1. Wniosek o ENA wobec Ziobry
Prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.
Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak na konferencji mówił o przesłance dotyczącej wniosku, a także o wskazanym przez obrońcę Ziobry "raczej nieprawdopodobnym" adresie pobytu w Budapeszcie.
2. Rodziny ofiar Epsteina w Kongresie
Politycy Partii Demokratycznej, lider mniejszości senackiej Chuck Schumer i członkini Izby Reprezentantów Teresa Leger Fernandez, oraz ofiary finansisty i przestępcy seksualnego Jeffrey Epsteina i ich rodziny wystąpili na konferencji w Kongresie USA, przedstawiając nową inicjatywę ustawodawczą nazwaną "Ustawą Virginii" ("Virginia's Law"), mającą na celu zapewnienie sprawiedliwości ofiarom przestępstw seksualnych.
Głównym założeniem projektu jest likwidacja przedawnienia w przypadku takich przestępstw. Projekt przyjął swoją nazwę na cześć jednej z ofiar Epsteina - Virginii Giuffre, która popełniła samobójstwo w kwietniu 2025 roku.
3. Strzały w szkole
W szkole średniej w Tumbler Ridge w Kanadzie napastnik otworzył ogień. Zginęło co najmniej dziesięć osób, w tym sprawca. Kolejnych 25 osób trafiło do szpitala - poinformowała stacja CBC, powołując się na policję.
Alert o strzelaninie, wydany we wtorek o godzinie 14.15 czasu lokalnego przez policję konną (RCMP), objął duży obszar w dystrykcie i jego okolicach.
4. Polski oficer w dowództwie NATO
"Po raz pierwszy w historii oficer Wojska Polskiego, czterogwiazdkowy generał, stanie na czele dowództwa połączonego NATO - JFC Brunssum" - poinformował we wtorek szef Sztabu Generalnego WP generał Wiesław Kukuła na portalu X.
Generał Wiesław Kukuła podkreślił, że to ważny dowód zaufania dla polskich wysiłków obronnych.
Do tej pory nie poinformowano, kto obejmie stanowisko. W aktywnej służbie w Wojsku Polskim jest obecnie dwóch czterogwiazdkowych generałów - Wiesław Kukuła oraz dotychczasowy przedstawiciel Polski w Komitetach Wojskowych NATO oraz UE - Sławomir Wojciechowski.
5. Kontrowersje wokół marki Nowrocky
Prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę swoim ubiorem, w którym spotkał się z reprezentantami Polski biorącymi udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Prezydent miał na sobie czapkę i koszulkę z logotypem "Nowrocky", znanym z ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.
Jak się okazuje właścicielką znaku towarowego, który reklamuje prezydent RP, jest jego siostra Nina Nawrocka - spółkę, która sprzedaje gadżety z logotypem "Nowrocky", pomagał założyć dyrektor biura prawnego IPN, którego Nawrocki był prezesem.
6. Polacy na igrzyskach olimpijskich
Wtorek nie był dobrym dniem dla Biało-Czerwonych na igrzyskach olimpijskich 2026. Zawiodła przede wszystkim drużyna mieszana w skokach narciarskich i sztafeta mieszana w short tracku. Ale były też pozytywne akcenty.
W środę czekają nas kolejne występy Polaków. Dużą szanse na medal ma Damian Żurek, który będzie rywalizował w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 metrów. Okazji do kibicowania będzie jednak zdecydowanie więcej. Zobacz plan startów Polaków na igrzyskach Mediolan - Cortina 11 lutego.
7. Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Dziś po godzinie 14 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Omówione mają zostać kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenie Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju.
Trzecim zapowiedzianym tematem ma być "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".
Opracował Adam Styczek
Źródło: PAP, TVN24, Eurosport, CBC News
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP