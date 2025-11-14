Wniosek w sprawie Ziobry, immunitet Brauna, podpis Hołowni. To warto wiedzieć

1. Wniosek o areszt dla Ziobry
Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.
Jak dodał, ewentualne czynności nie będą stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia polityka PiS. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się z apelem do Ziobry.
2. Hołownia rezygnuje z funkcji marszałka Sejmu
Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - poinformowała Kancelaria Sejmu. Wybór Włodzimierza Czarzastego na jego następcę ma się odbyć 18 listopada.
3. Pentagon ogłasza operację "Południowa Włócznia"
Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił operację "Południowa Włócznia", której celem - jak zadeklarował - jest walka z "narkoterrorystami" na Zachodniej Półkuli.
Misja prowadzona jest przez Dowództwo Południowe USA, które odpowiada za Amerykę Łacińską oprócz Meksyku
4. Zielone światło dla negocjacji w sprawie ETS2
Parlament Europejski wyraził zgodę na negocjacje w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie systemu handlu emisjami ETS2 oraz ustalenia nowego celu klimatycznego na rok 2040.
Następnym krokiem będą rozmowy z krajami członkowskimi nad końcowym kształtem nowych regulacji.
5. Uchylony immunitet Brauna
Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi.
Wniosek dotyczy kilku powodów, między innymi naruszenia nietykalności lekarki z ośrodka w Oleśnicy czy nawoływania w internecie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych.
6. Ministerstwo chce zwrotu pieniędzy od fundacji Rydzyka
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło pozew do sądu o unieważnienie umów zawartych między byłym ministrem tego resortu Piotrem Glińskim a fundacją Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka oraz zasądzenie kwoty 210 milionów złotych z odsetkami na rzecz skarbu państwa.
Jak poinformowało szefostwo ministerstwa, fundacja odmówiła zawarcia ugody. Sprawa dotyczy Muzeum "Pamięć i Tożsamość".
