Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
To warto wiedzieć

Wniosek w sprawie Ziobry, immunitet Brauna, podpis Hołowni. To warto wiedzieć

Zbigniew Ziobro
Żurek: Ziobro musi brać to pod uwagę, że może przyjść taki moment, kiedy będzie musiał opuścić Węgry
Źródło: TVN24
Prokuratura wnioskuje o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił operację "Południowa Włócznia". Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 14 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Wniosek o areszt dla Ziobry

Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

Jak dodał, ewentualne czynności nie będą stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia polityka PiS. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się z apelem do Ziobry.

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Źródło: Piotr Nowak/PAP

2. Hołownia rezygnuje z funkcji marszałka Sejmu

Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - poinformowała Kancelaria Sejmu. Wybór Włodzimierza Czarzastego na jego następcę ma się odbyć 18 listopada.

3. Pentagon ogłasza operację "Południowa Włócznia"

Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił operację "Południowa Włócznia", której celem - jak zadeklarował - jest walka z "narkoterrorystami" na Zachodniej Półkuli.

Misja prowadzona jest przez Dowództwo Południowe USA, które odpowiada za Amerykę Łacińską oprócz Meksyku

Szef Pentagonu ogłasza operację "Południowa Włócznia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef Pentagonu ogłasza operację "Południowa Włócznia"

Świat

4. Zielone światło dla negocjacji w sprawie ETS2

Parlament Europejski wyraził zgodę na negocjacje w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie systemu handlu emisjami ETS2 oraz ustalenia nowego celu klimatycznego na rok 2040.

Następnym krokiem będą rozmowy z krajami członkowskimi nad końcowym kształtem nowych regulacji.

5. Uchylony immunitet Brauna

Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi.

Wniosek dotyczy kilku powodów, między innymi naruszenia nietykalności lekarki z ośrodka w Oleśnicy czy nawoływania w internecie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych.

Europarlament zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Europarlament zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna

6. Ministerstwo chce zwrotu pieniędzy od fundacji Rydzyka

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło pozew do sądu o unieważnienie umów zawartych między byłym ministrem tego resortu Piotrem Glińskim a fundacją Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka oraz zasądzenie kwoty 210 milionów złotych z odsetkami na rzecz skarbu państwa.

Jak poinformowało szefostwo ministerstwa, fundacja odmówiła zawarcia ugody. Sprawa dotyczy Muzeum "Pamięć i Tożsamość".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroSzymon HołowniaPete HegsethUnia EuropejskaGrzegorz BraunTadeusz RydzykNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Silny wiatr
Uwaga na silne podmuchy. W prognozie kolejne zagrożenia
METEO
shutterstock_2250571743
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
rozwod shutterstock_1043592691
Rozwody bez sądu? Z kancelarii prezydenta "już dochodzą głosy"
Ewa Wagner
Kajdanki, więzień, kara śmierci
Gubernator darował życie więźniowi w dniu egzekucji
Świat
Dwa wypadki z udziałem zwierząt w powiecie kozienickim (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na zwierzęta na drogach
WARSZAWA
Prezydent i dowódca armii Pakistanu z dożywotnim immunitetem
Prezydent z dożywotnim immunitetem
Świat
alkomat
Czterech pijanych nastolatków w aucie, 17-latek bez prawa jazdy
WARSZAWA
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
"Myślę, że możesz zasugerować Putinowi". Media ujawniają wiadomości Epsteina o Trumpie
Świat
Atak na Kijów
Rosjanie zaatakowali Kijów, Ukraina odpowiedziała
Świat
Deszczowa niedziela
W części kraju będzie mokro. Pogoda na dziś
METEO
Pete Hegseth
Szef Pentagonu ogłasza operację "Południowa Włócznia"
Świat
Thomas Rose
Nowy ambasador USA w Polsce skrytykował unijny pakiet. Odpowiedział ambasador Niemiec
Polska
Donald Trump
BBC przeprasza Trumpa
Świat
Garri Kasparow
Kasparow komentuje słowa Nawrockiego
Polska
imageTitle
Alcaraz postawił kropkę nad i. Taki wynik cieszy nie tylko jego
EUROSPORT
1311N078X ANTONOW-0008
Niecodzienna akcja w centrum Warszawy
Polska
imageTitle
Barcelona wciąż niezdobyta. Druga z rzędu porażka mistrza Polski
EUROSPORT
imageTitle
Ronaldo wyrzucony z boiska. Żegnały go gwizdy
EUROSPORT
Przejście przy Dworcu Gdańskim
10 stacji metra zamkniętych. Utrudnienia do niedzieli
WARSZAWA
Su-30
Rosyjski myśliwiec rozbił się w Karelii
Najnowsze
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Kaczyński i Tusk głosowali za. Co zrobi Nawrocki?
Fakty
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
BIZNES
Kropka nad i
Zaskakujące słowa wicepremiera w "Kropce nad i"
Polska
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
BIZNES
imageTitle
Wyjątkowa motywacja Igi Świątek
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent "nie jest bezpiecznikiem, jest granatnikiem"
Polska
2025-11-13-1539-TELE5_890173_J038-HUELVA_ALERTA_TEMPORAL-0001
Powalone drzewa, zamknięte szkoły. Claudia sieje spustoszenie
METEO
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
BIZNES
FPF
Gdzie Nawrocki mógłby spotkać się z Zełenskim? Wicepremier Ukrainy odpowiada
Polska
imageTitle
Koszmar Industrii. Wypuściła z rąk wygraną w ostatniej sekundzie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica