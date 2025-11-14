Wniosek w sprawie Ziobry, immunitet Brauna, podpis Hołowni. To warto wiedzieć

Żurek: Ziobro musi brać to pod uwagę, że może przyjść taki moment, kiedy będzie musiał opuścić Węgry Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Wniosek o areszt dla Ziobry

Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

Jak dodał, ewentualne czynności nie będą stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia polityka PiS. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się z apelem do Ziobry.

Zbigniew Ziobro Źródło: Piotr Nowak/PAP

2. Hołownia rezygnuje z funkcji marszałka Sejmu

Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - poinformowała Kancelaria Sejmu. Wybór Włodzimierza Czarzastego na jego następcę ma się odbyć 18 listopada.

❗️13 listopada 2025 r., po dwóch latach pełnienia funkcji Marszałka Sejmu, @szymon_holownia podpisał rezygnację z zajmowanego stanowiska. pic.twitter.com/3QzuSAxJMt — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) November 13, 2025 Rozwiń Źródło: X

3. Pentagon ogłasza operację "Południowa Włócznia"

Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił operację "Południowa Włócznia", której celem - jak zadeklarował - jest walka z "narkoterrorystami" na Zachodniej Półkuli.

Misja prowadzona jest przez Dowództwo Południowe USA, które odpowiada za Amerykę Łacińską oprócz Meksyku

4. Zielone światło dla negocjacji w sprawie ETS2

Parlament Europejski wyraził zgodę na negocjacje w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie systemu handlu emisjami ETS2 oraz ustalenia nowego celu klimatycznego na rok 2040.

Następnym krokiem będą rozmowy z krajami członkowskimi nad końcowym kształtem nowych regulacji.

5. Uchylony immunitet Brauna

Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi.

Wniosek dotyczy kilku powodów, między innymi naruszenia nietykalności lekarki z ośrodka w Oleśnicy czy nawoływania w internecie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Europarlament zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna

6. Ministerstwo chce zwrotu pieniędzy od fundacji Rydzyka

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło pozew do sądu o unieważnienie umów zawartych między byłym ministrem tego resortu Piotrem Glińskim a fundacją Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka oraz zasądzenie kwoty 210 milionów złotych z odsetkami na rzecz skarbu państwa.

Jak poinformowało szefostwo ministerstwa, fundacja odmówiła zawarcia ugody. Sprawa dotyczy Muzeum "Pamięć i Tożsamość".

OGLĄDAJ: TVN24 HD