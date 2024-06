1. Porozumienie USA z Ukrainą

- Nie odpuszczamy. Stoimy razem, ramię w ramię, wbrew tej nielegalnej agresji - mówił Biden. Zełenski ocenił, że to "historyczny dzień". Przywódcy spotkali się na szczycie G7 we Włoszech .

2. Ruszają mistrzostwa Europy w piłce nożnej

Polacy zainaugurują występy w niedzielę od potyczki z Holandią w Hamburgu, a później zmierzą się jeszcze z Austrią i Francją . Tytułu wywalczonego trzy lata temu bronią Włosi. Jedyny debiutant to Gruzja. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebnych będzie 51 spotkań.

3. Prokuratura rozszerza śledztwo w sprawie Pegasusa

Śledczy badają między innymi, czy doszło do osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i czy w tym celu wprowadzono sąd w błąd co do założeń kontroli operacyjnej, przy której stosowany był Pegasus. Prokuratura bada też, czy w tej sprawie mogło dojść do kierowania, podżegania lub pomocnictwa w czynie zabronionym.