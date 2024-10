Propozycja w sprawie kandydata, popis Lewandowskiego, zmiana czasu na zimowy

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wyszedł z propozycją wystawienia wspólnego kandydata koalicji rządowej w wyborach prezydenckich. Premier Donald Tusk odpowiedział mu w mediach społecznościowych, że partie wystawią swoich kandydatów. Robert Lewandowski dał popis podczas meczu FC Barcelony z Realem Madryt. W dwie minuty dwukrotnie celnie strzelił do bramki przeciwnej drużyny. W nocy z soboty na niedzielę doszło do zmiany czasu z letniego na zimowy. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 27 października.

1. Kosiniak-Kamysz proponuje, Tusk odpowiada

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował wyłonienie wspólnego kandydata koalicji rządowej w wyborach prezydenckich. Jak mówił, "nie będzie bezpieczeństwa państwa polskiego, dopóki nie wyłonimy prezydenta, który nie będzie ani prawicowy ani lewicowy, ale będzie wspólnotowy"

Premier Donald Tusk odniósł się do tego i napisał na platformie X: "Wspólna strategia koalicji 15 października na wybory prezydenckie musi być zbudowana na trzech fundamentach: partie wystawiają najlepszych kandydatów, nie atakujemy swoich w pierwszej turze, wszyscy popieramy (jednoznacznie!) tego, kto przejdzie do drugiej tury. Wygrać, utrzymując jedność - to nasz cel".

2. Wybory w Gruzji

W sobotę w Gruzji odbyły się wybory parlamentarne. Wieczorem Centralna Komisja Wyborcza podała, że po przeliczeniu głosów z niemal 71 procent lokali wyborczych, wygrywa rządząca partia Gruzińskie Marzenie.

Liderzy opozycji - Tina Bokuczawa, przywódczyni Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN) oraz lider Koalicji na rzecz Zmiany Nika Gwaramia - oświadczyli, że nie uznają tych wyników. Gwaramia oskarżył też rządzącą partię Gruzińskie Marzenie o zamach stanu.

Komentatorzy są zgodni, że to historyczne wybory, które zdeterminują przyszłość kraju.

3. Dwie minuty, dwa gole. Wyczyn Lewandowskiego

Robert Lewandowski zaskarbił sobie w sobotę miano bohatera FC Barcelony. Polski napastnik w ciągu zaledwie dwóch minut strzelił dwa efektowne gole w El Clasico z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Do pierwszego doszło w 54. minucie. meczu, do drugiego - w 56. Ostateczny wynik rozgrywki to 4:0.

Robert Lewandowski Getty Images

4. Nastolatek z gorączką Zachodniego Nilu

Nastolatek, który wrócił z Egiptu, trafił jakiś czas temu do szpitala w Krakowie z objawami tropikalnej choroby. Zdiagnozowano u niego wirusa gorączki Zachodniego Nilu.

Wcześniej Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski informował o "bardzo wysokim prawdopodobieństwie pierwszego rodzimego zachorowania na gorączkę Zachodniego Nilu" u osoby dorosłej. - Rodzimego, czyli bez kontaktu z krajami tropikalnymi. Nie powinna być to jednak sytuacja sensacyjna, bo już latem informowaliśmy o zachorowaniach wśród ptaków. Osoba, wobec której są prowadzone badania, nie przebywała w ostatnim czasie za granicą, co oznacza, że do zakażenia mogło dojść przez ukąszenie zwykłego polskiego komara - uzupełniał. Zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego, oba przypadki - nastolatka oraz osoby dorosłej - nie powinny być łączone.

U 80 procent chorych zakażenie tym wirusem ma przebieg bezobjawowy. Objawy występują tylko u około 20 procent pacjentów, w tym u jednej na około 150 osób zakażonych choroba przebiega pod postacią neuroinfekcji z zajęciem centralnego układu nerwowego.

5. Z Odry wyłowiono zwłoki 54-latka. Nieoficjalnie: miał skrępowane ręce

W sobotę straż pożarna wyłowiła z Odry ciało 54-latka. Zwłoki mężczyzny zauważył w okolicach Mostu Milenijnego we Wrocławiu wędkarz. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz Robert Zieliński z tvn24.pl, mężczyzna miał skrępowane ręce. Policja ustaliła jego tożsamość. Trwa śledztwo, a nadzoruje je Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Zwłoki mężczyzny w Odrze TVN24

6. Zmiana czasu na zimowy

W nocy z 26 na 27 października zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesunęliśmy z godziny 3.00 na 2.00.

W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października (a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca). Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: "Począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października".

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. Przez kolejnych pięć lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał naprzemiennie czas zimowy i letni.

Autorka/Autor:akr/ft

Źródło: tvn24.pl