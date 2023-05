Tusk: mamy najgłębszy kryzys demograficzny w historii Polski

- Tylko, że ten optymizm dzisiaj, jeśli chodzi o całe województwo pomorskie, po raz pierwszy od wielu wielu lat ma minus. To znaczy, także u nas, w województwie pomorskim, po raz pierwszy, od kiedy pamiętam, więcej ludzi umiera niż się rodzi - przekazał. - W naszych dumnych Sierakowicach to jest ciągle bardzo dobry wskaźnik, ciągle w okolicach siedmiu promili, ale i tak wyraźniej mniej, niż było - przyznał.

Tusk pytał dalej, "co takiego się stało" w tej kwestii. Zaznaczył przy tym, że nie mówi tu o pandemii COVID-19 . - Mówię o tej tendencji od kilku lat. Co takiego się dzieje, że mimo dużych transferów socjalnych, tego, że PiS ma usta pełne sloganów i frazesów na temat rodziny, dzieci i opieki państwa, przestaliśmy chcieć mieć dzieci, że mamy najgłębszy kryzys demograficzny w historii Polski, że ta smutna różnica, więcej śmierci niż narodzin, jest najdramatyczniejsza od 1945 roku? - pytał.

Zwrócił się przy tym z pytaniem do zgromadzonych. - Ono jest ważne, tutaj na Kaszubach - zaznaczył. - Co można zrobić, co my musimy zrobić, żeby młoda, polska dziewczyna myślała o macierzyństwie jako o czymś, czego bardzo chce? - zapytał.