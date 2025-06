Będzie nowy wiceminister. Szef MSZ przekazał, kto nim zostanie

Szef MSZ: Marcin Bosacki będzie nowym wiceministrem spraw zagranicznych Źródło: TVN24

W kontekście zapowiadanej na lipiec rekonstrukcji rządu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy będzie redukował liczbę swoich wiceministrów, czy wręcz przeciwnie.

Odparł, że w ramach działalności MSZ "jest się czym zajmować". - Było siedmiu (wiceministrów - red.), w tej chwili jest sześciu, więc jeżeli nawet będzie znowu siedmiu, to to jest powrót do normy - ocenił.

Na pytanie, czy to oznacza, że będzie siódmy, potwierdził. Kto nim będzie? - zapytała prowadząca program. - Od jutra pan poseł (Marcin) Bosacki - odparł.

- Zostanie nowym wiceministrem spraw zagranicznych? - dopytywała Katarzyna Kolenda-Zaleska. - Tak - odparł Sikorski.

Bosacki to były rzecznik resortu spraw zagranicznych oraz były ambasador RP w Kanadzie. Był również senatorem X kadencji i przewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej w Senacie. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła i zasiada w klubie KO.

W MSZ obecnie jest sześciu wiceministrów - Władysław Teofil Bartoszewski, Andrzej Szejna, Anna Radwan-Röhrenschef, Henryka Mościcka-Dendys, Marek Prawda i Robert Kupiecki.

W kierownictwie ministerstwa jest również Rafał Wiśniewski, który jest szefem służby zagranicznej i dyrektorem generalnym. Jak czytamy na stronie resortu, "koordynuje proces zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zagranicznej, zapewnia obsługę prac Konwentu Służby Zagranicznej oraz kieruje Akademią Dyplomatyczną", a także "realizuje i koordynuje zadania określone dla dyrektora generalnego służby zagranicznej w ustawach".