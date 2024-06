Szef MON: Polska będzie rotacyjnie z Niemcami i Szwecją pełniła dowództwo na Bałtyku

Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w dwudniowym spotkaniu (w czwartek i piątek) szefów MON państw NATO w Brukseli, na którym ministrowie zajęli się przygotowaniami do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie. To ostatnie spotkanie na tym szczeblu przed planowanym szczytem Sojuszu.

Poinformował, że Polska wraz z Niemcami i Szwecją , w sposób rotacyjny, będzie w imieniu państw NATO pełniła dowództwo na Bałtyku. - Zabiegałem o to od samego początku, kiedy zostałem ministrem - mówił. - To uzgodnienie jest już potwierdzane przez państwa NATO - dodał.

- Po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO Bałtyk staje się de facto morzem wewnętrznym, oczywiście z jednym, ale istotnym wciąż wyjątkiem, dlatego musi być koordynacja działań. Zabiegałem o to, żeby Polska miała rolę kluczową i to zostało osiągnięte - mówił dopytywany o sprawę przez dziennikarzy.

Jak mówił, to jest przygotowanie do szczytu NATO, który podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii. - Wtedy będziemy już mogli powiedzieć dokładnie, kto w jakiej kolejności obejmuje dowodzenie - dodał.

Szef MON o Tarczy Wschód: chcemy to robić w porozumieniu z państwami nadbałtyckimi

Kosiniak-Kamysz mówił także, że rozmawiał z przedstawicielami państw nadbałtyckich na temat Tarczy Wschód. Jak zaznaczył, to jest nasza inicjatywa narodowa, ale "chcemy to robić w porozumieniu z państwami nadbałtyckimi, z Litwą, Łotwą, Estonią, współpracując z Finlandią".

- Potwierdzane są coraz częściej te informacje o tym, że zmienił się charakter operacji prowadzonej przeciwko Polsce przez Białoruś. Migranci są przygotowywani, to są już grupy atakujące, to nie są grupy chcące przekroczyć granicę, tylko chcące zaatakować granicę, a przez to polskich strażników granicznych, żołnierzy i policjantów. To uświadamiałem naszym partnerom z NATO. Dobrze to rozumieją państwa nadbałtyckie, dobrze to rozumie Finlandia, ale wszystkim innym trzeba bardzo wyraźnie o tym mówić - powiedział szef MON.