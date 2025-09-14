Logo strona główna
Polska

Szef chińskiego MSZ w Polsce. Jeden temat "nieunikniony"

Wang Yi
Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan spotkali się w Pekinie
Źródło: Reuters
Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi spotka się w poniedziałek w Warszawie z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wizyta ma na celu "opracowanie głównego planu wymiany i współpracy" handlowej. Wang Yi podróżuje po Europie Środkowej.
Kluczowe fakty:
  • Zdaniem ekspertów nieuniknionym tematem rozmów przedstawicieli obu krajów będzie wojna w Ukrainie.
  • Rzecznik chińskiego MSZ przekazał, że Chiny "odnotowały kwestię" rosyjskich dronów w Polsce.
  • Poprzednio Wang Yi spotkał się gościł w Warszawie w lipcu 2019 roku. Spotkał się wtedy z ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim.

Szef chińskiego MSZ będzie w Warszawie w dniach 14-15 września, gdzie w poniedziałek spotka się z wicepremierem i szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. To część jego podróży po Europie Środkowej, obejmującej także Austrię i Słowenię i jest pierwsza od sześciu lat wizyta ministra spraw zagranicznych Chin w Polsce.

Wang Yi
Wang Yi
Źródło: PAVEL BEDNYAKOV/EPA/PAP

Rzecznik chińskiego MSZ o celu wizyty

Jak informował rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian, rozmowy w Polsce mają na celu "opracowanie głównego planu wymiany i współpracy" oraz wymianę poglądów "na temat stosunków dwustronnych, stosunków Chin z Unią Europejską oraz kwestii międzynarodowych i regionalnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania".

Pekin oczekuje, że wizyta przyczyni się do pogłębienia "wzajemnego zaufania strategicznego" oraz "wzajemnie korzystnej współpracy".

Według analityków związanych z chińskimi mediami państwowymi, z uwagi na bliskość Polski do Ukrainy "nieuniknionym" tematem rozmów będzie trwająca inwazja Rosji na Ukrainę. Cui Hongjian, ekspert z Pekińskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych, cytowany przez dziennik "Global Times", stwierdził, że przedstawiciel Pekinu będzie usiłował "umożliwić stronie polskiej i europejskiej pełniejsze i dokładniejsze zrozumienie stanowiska Chin" w kwestii wojny, aby "zredukować nieporozumienia".

Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję wojny i nazywają ją "kryzysem na Ukrainie". W ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, między innymi wojskowej.

>> Czerwony dywan dla Putina. Tak rozpoczął "bezprecedensową" wizytę w Chinach

Chiny "odnotowały kwestię" rosyjskich dronów w Polsce

Wizyta Wanga zbiega się w czasie z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad-2025 (12-16 września) oraz następuje kilka dni po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Reakcją Warszawy na ćwiczenia było całkowite zamknięcie granicy z Białorusią, w tym dla ruchu towarowego. Rzecznik chińskiego MSZ Lin poproszony o komentarz w sprawie rosyjskich dronów, stwierdził, że Chiny "odnotowały tę kwestię" i wyraził nadzieję, że "strony będą w stanie rozwiązać spory poprzez dialog i konsultacje".

Obrona Polski przed dronami. Co mamy, czego brakuje
Obrona Polski przed dronami. Co mamy, czego brakuje

Michał Istel, Jan Kunert

Taki komentarz padł mimo wcześniejszych deklaracji Pekinu, formułowanych przez rzeczników MSZ, że Chiny apelują do "wszystkich stron o przestrzeganie zasad nieposzerzania pola walki, nieeskalowania walk i niepodejmowania prowokacji przez żadną ze stron".

Ambasador Chin zaapelował o "spokój i opanowanie" 
Źródło: TVN24

Lin, odnosząc się z kolei do zamknięcia granicy, zaapelował do władz w Warszawie o podjęcie działań "zapewniających bezpieczne i sprawne kursowanie pociągów ekspresowych (China Railway Express, CRE), gwarantujących stabilność międzynarodowego przemysłu i łańcuchów dostaw". Strona chińska argumentuje, że inicjatywa CRE jest "flagowym projektem współpracy między Chinami a Polską oraz współpracy między Chinami a Unią Europejską, który służy interesom obu stron", a polsko-białoruskie przejście graniczne w Małaszewiczach "odgrywa strategiczną rolę" w handlu z UE.

Statystyki wskazują, że około 90 procent pociągów towarowych w ramach inicjatywy CRE przejeżdża przez ten polski port przeładunkowy lub kończy w nim swój bieg. Jednak dane ERAI (Eurasian Rail Alliance Index) za 2023 roku pokazują ogromny deficyt wolumenów na kierunku Chiny-Małaszewicze, w stosunku do odwrotnej destynacji - zwraca uwagę Polski Instytut Transportu Drogowego.

Duda w Chinach o Łukaszence

W 2024 roku media spekulowały, że ówczesny prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Chinach prosił chińskiego przywódcę Xi Jinpinga o wykorzystanie swoich wpływów w celu wywarcia nacisku na Alaksandra Łukaszenkę. Duda miał zagrozić, że w przeciwnym razie Polska będzie zmuszona do całkowitego zamknięcia granicy z Białorusią. W następstwie wizyty odnotowano "znaczny spadek" liczby nielegalnych imigrantów na polsko-białoruskiej granicy.

Prezydent Andrzej Duda w Pekinie
Prezydent Andrzej Duda w Pekinie
Źródło: PEDRO PARDO/PAP/EPA

To może sugerować, że Pekin jest w stanie skutecznie wywrzeć wpływ na swoich sojuszników, jeśli uzna to za korzystne dla własnej sprawy.

Polska wołowina i borówki na chińskich stołach

Wpisując się w narrację o zacieśnianiu współpracy gospodarczej, ambasador Chin w Polsce Lu Shan podkreślił w artykule opublikowanym na stronie internetowej ambasady z okazji wizyty Wanga, że w pierwszej połowie tego roku wymiana handlowa przekroczyła 23 miliardy dolarów. Zaznaczył, że polska wołowina i borówki trafiły na chińskie stoły, a rozmowy w sprawie ułatwień dla eksportu polskiego drobiu "przynoszą pozytywne postępy" - nie podając jednak szczegółów.

Relacje między Polską a Chinami od 2016 roku mają rangę kompleksowego partnerstwa strategicznego, jednak wyzwaniem pozostaje głęboki deficyt handlowy po stronie polskiej sięgający w 2024 roku 45,6 mld euro. Wartość importu z Chin do Polski wyniosła 49,2 mld euro, podczas gdy eksport polskich towarów do Chin osiągnął 3,6 mld euro – wynika z danych polskiego rządu.

Polska wyprzedziła Chiny
Polska wyprzedziła Chiny

BIZNES

Wang Yi poprzednio gościł w Warszawie w lipcu 2019 roku, spotykając się z ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim. Kontakty na szczeblu szefów dyplomacji były jednak utrzymywane, między innymi w maju 2021 roku Wang spotkał się z ówczesnym szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem w Chinach, a minister Sikorski spotkał się z Wangiem podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym 2024 roku oraz przeprowadził z nim rozmowę telefoniczną 19 maja, której głównym tematem była wojna w Ukrainie.

pc

Autorka/Autor: kkop//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAVEL BEDNYAKOV/EPA/PAP

PolskaRadosław SikorskiChinyAlaksandr ŁukaszenkaWang YiWojna w Ukrainie
