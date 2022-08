Szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk odchodzi. Jest nazwisko potencjalnego następcy

Szefem Agencji Wywiadu ma zostać Bartosz Jarmuszkiewicz, dotychczasowy wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wynika z wniosku o zaopiniowanie go na to stanowisko skierowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego do sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Dotychczasowy szef Agencji Wywiadu, Piotr Krawczyk, podał się do dymisji.