W Szczecinie półtoraroczny chłopiec miał umrzeć po spędzeniu wielu godzin w zamkniętym aucie

Jak nieoficjalnie podał w środę portal rmf24.pl, 38-letnia kobieta miała zawieźć rano w Szczecinie starsze dziecko do przedszkola, a później pojechać do pracy i tam zostawić samochód. Przed godziną 17 odebrała z przedszkola dziecko i pojechała po młodszego syna do żłobka, gdzie dowiedziała się, że tego dnia nie przywiozła tam dziecka.