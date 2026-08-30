Polska Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Siedmioro sędziów zabrało głos Adrian Wróbel |

Donald Tusk: wiem, że kandydatura Macieja Berka do TK to skaza na moim wizerunku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Włodzimierz Wasyluk/Forum

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Troje z sędziów podpisanych pod dokumentem złożyło ślubowanie przed prezydentem (Magdalena Metkowska, Dariusz Szostek, oraz Sławomir Patyra). Wśród sygnatariuszy są też osoby, które nie zostały dopuszczone do pełnienia funkcji w Trybunale (Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski).

Sędziowie TK: służymy tylko narodowi, jesteśmy niezawiśli

Sędziowie opisują, że "kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, spowodowany bezprawnym niedopuszczaniem do orzekania czworga sędziów spośród prawidłowo wybranych w dniu 13 marca 2026 roku, stanowi przedmiot licznych wypowiedzi", pochodzących także od "osób pełniących wysokie funkcje publiczne".

Podkreślają, że "wypowiedzi te nie mają i nie mogą mieć wpływu na działalność orzeczniczą". "Nie ma znaczenia, przez jaką większość sejmową sędzia został wybrany. Zgodnie z rotą ślubowania, które złożyliśmy, obejmując urząd sędziowski, służymy tylko narodowi, jesteśmy niezawiśli i podlegamy wyłącznie Konstytucji. Każdy z nas indywidualnie wykonuje i będzie wykonywać swoje obowiązki z najwyższą starannością - całkowicie bezstronnie, kierując się wiedzą prawniczą i sumieniem sędziowskim" - czytamy w dokumencie.

Oświadczenie sędziów TK. Wystosowali apel do władz

W liście sędziowie apelują do polskich władz o "jak najszybsze wykonanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja 2026 roku (17392/26), poprzez dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów wybranych przez Sejm".

"Jest to niezbędne dla zapewnienia przestrzegania art. 194 ust. 1 Konstytucji. Będzie jednocześnie stanowić pierwszy krok do zażegnania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i odbudowy tej instytucji, kluczowej dla ochrony praw i wolności wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej" - przekonują sygnatariusze.

Oświadczenie to zostało opublikowane dzień po słowach Donalda Tuska, który podczas wydarzenia Campus Polska Przyszłości zabrał głos w sprawie sytuacji w TK. - Nie będę pięknoduchem w tej sprawie. We wrześniu muszę mieć pewność, że nasi sędziowie wejdą do tego gmachu, że to będzie wszystko zgodne z prawem - powiedział.