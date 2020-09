MSWiA: czterystu Białorusinów przyjechało do Polski w specjalnym trybie

W związku z kryzysem politycznym na Białorusi 400 obywateli tego kraju przyjechało do Polski dzięki między innymi wizom humanitarnym lub procedurze udzielania ochrony międzynarodowej - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki.

Zgodnie z danymi, które przedstawił wiceszef MSWiA, od 18 sierpnia do Polski przyjechało 401 Białorusinów, którzy skorzystali z jednego ze specjalnych trybów. Przyjeżdżają między innymi dzięki wizom humanitarnym, procedurze udzielenia ochrony międzynarodowej lub w ramach programu dla przedsiębiorców "Poland. Business Harbour". W szczególnych przypadkach na ich wjazd zezwala ponadto komendant Straży Granicznej.

Na wizach humanitarnych do Polski przyjechało do tej pory 216 Białorusinów, ale polscy konsulowie wydali takich wiz już znacznie więcej. Są one bezpłatne i długoterminowe, ważne do jednego roku. Białorusini otrzymują je w przyspieszonym i uproszczonym trybie. 106 Białorusinów złożyło natomiast wniosek o udzielnie ochrony międzynarodowej na terytorium RP, a 18 osób zadeklarowało złożenie takiego wniosku. Za tę procedurę odpowiada Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Protesty na Białorusi PAP/EPA/STR

W przypadku 57 osób indywidualną zgodę na wjazd do Polski wydał komendant Straży Granicznej, na co pozwala art. 32 Ustawy o cudzoziemcach. Do takich sytuacji dochodzi, gdy np. dana osoba, choć dotarła do granicy, nie ma tytułu wjazdowego na terytorium RP.

Cztery osoby wjechały z kolei na wizie uzyskanej w celu udziału w programie "Poland. Business Harbour", koordynowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w KPRM, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz ze Startup Hub Poland. Program ten ma ułatwić białoruskim freelancerom, start-upom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium RP.

Milicja rozpędza protestujących w Mińsku 13 1427 REU 7101-BELARUS-ELECTION-PROT-3 | Reuters Milicja rozpędza protestujących na Białorusi | Reuters 13 1427 REU 7101-BELARUS-ELECTION-PROT-2 | Reuters 13 1427 REU 7101-BELARUS-ELECTION-PROT | Reuters

Zmiana rozporządzenia

MSWiA w obliczu kryzysu politycznego na Białorusi zmieniło ponadto rozporządzenie dotyczące ograniczenia ruchu na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, które obowiązuje od marca w związku z pandemią Covid-19. Dzięki zmianie od tygodnia do Polski formalnie wjechać może każdy obywatel Białorusi posiadający tytuł wjazdowy - tak, jak przed pandemią. Jeszcze wcześniej Białorusinom umożliwiono wjazd na wizach humanitarnych, na wizach turystycznych i w ramach "Poland. Business Harbour". Po wjeździe Białorusini są kierowani na kwarantannę.

- Do tej pory, w różnym przewidzianym prawem trybie, wpuszczaliśmy wszystkich chcących przyjechać do Polski obywateli Białorusi. Niemniej, chcąc wyjść naprzeciw prośbom, postanowiliśmy dostosować przepisy obowiązującego rozporządzenia. Teraz formalnie do Polski będzie mogła wjechać każda osoba posiadająca tytuł wjazdowy - wyjaśniał przed tygodniem Grodecki.

Liczba Białorusinów, którzy przyjechali do naszego kraju z powodu kryzysu, może być zatem większa. Liczba tych, którzy skorzystali z któregoś ze specjalnych trybów, w ciągu trzech tygodni wzrosła natomiast prawie czterokrotnie - do 8 września wynosiła 116.

Przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Marcin Onufryjuk/PAP

Protesty na Białorusi

Od 9 sierpnia na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów, które według oficjalnych wyników wygrał Alaksandr Łukaszenka, uzyskawszy 80,1 procent głosów. Swiatłana Cichanouska miała, według Centralnej Komisji Wyborczej, zdobyć poparcie zaledwie 10,1 procent wyborców. Obywatele sprzeciwiający się reżimowi Łukaszenki są represjonowani.

