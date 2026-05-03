Polska

Prezentacja rękopisu konstytucji, biegi, defilady. Święto Trzeciego Maja w całej Polsce

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym
Wspólne czytanie konstytucji w Międzyzdrojach z okazji Święta Trzeciego Maja
Źródło: TVN24
W niedzielę przypada Święto Narodowe Trzeciego Maja, upamiętniające uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji 235 lat temu. Z tej okazji w wielu miastach w całej Polsce przygotowano szereg atrakcji. Jak będą wyglądać obchody w poszczególnych miastach?

Dokładnie 235 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję. Ustanowiła ona trójpodział władzy, znosiła liberum veto, ograniczała przywileje szlachty, a także ustanawiała monarchię dziedziczną.

Z tej okazji w niedzielę w całej Polsce odbędzie się szereg wydarzeń upamiętniających to historyczne wydarzenie. Spoglądamy, co będzie się działo w poszczególnych miastach.

Warszawa

W Warszawie oficjalne uroczystości państwowe z udziałem najwyższych władz odbędą się na Placu Zamkowym od godziny 12. Głos zabierze między innymi prezydent Karol Nawrocki. Wcześniej, o godzinie 9, prezydent wraz z żoną Martą Nawrocką weźmie udział w mszy w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Atrakcje zaplanowała też kancelaria premiera. Od godziny 9 do 17 w siedzibie KPRM przy Alejach Ujazdowskich będzie można zobaczyć wystawiony oryginał Konstytucji 3 maja. Jest to jeden z trzech zachowanych rękopisów przechowywanych przez Archiwum Główne Akt Dawnych.

W stolicy odbędzie się również 34. Bieg Konstytucji 3 Maja. Start zaplanowano na godzinę 11 z Placu Trzech Krzyży. Pięciokilometrowa pętla prowadzi przez najbardziej charakterystyczne miejsca Warszawy - Aleje Ujazdowskie, Marszałkowską, Plac Zbawiciela, Plac Konstytucji, Aleje Jerozolimskie i Nowy Świat.

Z kolei na godzinę 14 planowany jest start Marszu Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy będą mogli celebrować święto w akompaniamencie polskiej muzyki rockowej i nie tylko. Jak czytamy na stronie marszkonstytucji.pl, niezmiennym mottem Marszu łączącym pokolenia jest: "Spaceruj. Śpiewaj. Świętuj!". Zakończenie Marszu Konstytucji 3 Maja planowane jest o godzinie 16 na Placu Bankowym.

Kraków

W Krakowie uroczystości państwowe rozpoczną się o godzinie 10 mszą święta w katedrze na Wawelu. Weźmie w niej udział szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Następnie spod Wawelu na Plac Jana Matejki wyruszy pochód patriotyczny. Uczestnicy złożą po drodze wieńce pod Krzyżem Katyńskim. Obchody na Placu Jana Matejki rozpoczną się o godzinie 12. W planach między innymi wspólne odśpiewanie hymnu, Apel Pamięci, a także defilada pojazdów służb mundurowych.

Wrocław

We Wrocławiu upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpocznie się o godzinie 10 przy Pomniku Konstytucji 3 Maja, obok Panoramy Racławickiej.

Uroczystości uświetnią Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W programie obchodów jest między innymi złożenie wieńców przy Pomniku Konstytucji, a następnie przemarsz do Katedry Wrocławskiej, gdzie o godz. 11.30 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny.

Łódź

Obchody w Łodzi rozpoczną się o godzinie 9.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej. Po eucharystii zaplanowano oficjalne uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza. W programie są: zmiana warty, Apel Pamięci Oręża Polskiego, salwa honorowa i defilada kompanii honorowych.

Mniej formalny charakter będą miały liczne pikniki w popularnych miejscach rekreacji, m.in. na Młynku i Stawach Stefańskiego. W Parku Julianowskim zaplanowano Łódzki Bieg Konstytucji 3 Maja na dystansie 5 km. Muzeum Tradycji Niepodległościowych przygotowało warsztaty dla dzieci i rodzin "Jaki znak twój? Orzeł Biały", a Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza na wystawę, która pozwoli spojrzeć na historię Polski przez pryzmat filmu.

Bydgoszcz

W Bydgoszczy główne uroczystości rozpoczną się w południe na Starym Rynku. W programie przewidziano: odśpiewanie hymnu państwowego i podniesienie flagi na maszt, koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Płomienie", stoiska edukacyjne, a także spacer po mieście z przewodnikiem. Wcześniej na godz. 11 zaplanowana jest msza święta w intencji Ojczyzny w pobliskiej Katedrze świętych Marcina i Mikołaja.

Na rynku powstanie również "Kącik młodego patrioty", gdzie dzieci będą mogły wykonać między innymi kotyliony, bransoletki z biało-czerwonych koralików czy brokatowe tatuaże. Organizują go bydgoskie firmy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej - Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma.

Kielce

Obchody w Kielcach rozpoczną się w samo południe odegraniem hymnu przed Muzeum Narodowym. Kwadrans później ulicami Małą, Sienkiewicza i Staszica ruszy uroczysty przemarsz do Parku Miejskiego.

Główne obchody wojewódzkie zaplanowano na godzinie 12.30 przy Pomniku Stanisława Staszica. W programie uroczystości przewidziano m.in. podniesienie flagi, wystąpienie wojewody świętokrzyskiego, apel pamięci, salwę honorową oraz złożenie wieńców. Godzinę później w Parku Miejskim rozpocznie się piknik majowy "Vivat 3 Maja", z występami artystycznymi i stoiskami służb mundurowych. Obchody zakończy Koncert Majowy o godzinie 17 w muszli koncertowej Parku Miejskiego.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara / PAP

Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
