Karol Nawrocki określił Święto Niepodległości "najpiękniejszym dniem w Polskim kalendarzu historycznym, na który pracowało przecież pięć pokoleń Polaków". - To oznacza, że dzisiaj w kontekście tej daty Polska dziękuje swoim najwybitniejszym obywatelom - oświadczył.

Ordery Orła Białego

Prezydent w dniu 11 listopada odznaczył Orderem Orła Białego dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta oraz pisarza Waldemara Łysiaka. Podkreślił, że to "najstarsze, najznamienitsze i najszlachetniejsze polskie odznaczenie rozpoznawane za sprawą swojej klasy w całej Europie, z tradycją od XVIII wieku"

Nawrocki powiedział, że Waldemar Łysiak "przez kolejne dekady stał się wzorem intelektualnej suwerenności, intelektualnego zmysłu". - To, co dał mojemu pokoleniu pan Waldemar Łysiak, to też wielka miłość do historii - mówił Nawrocki.

Przyznając odznaczenie Poczobutowi prezydent stwierdził, że "mimo że był ścigany przez reżim białoruski od 2011 i 2012 roku, to nie opuścił Białorusi, walcząc o ważne dla niego wartości". - Każdy dzień spędzony przez Andrzeja Poczobuta w białoruskim więzieniu jest dniem zwycięstwa dobra nad złem - oświadczył Nawrocki.

Prezydent wręczył Ordery Orła Białego

- To odznaczenie dla Andrzeja Poczobuta jest ważne dla mnie jako prezydenta Polski i myślę, że dla całej Rzeczpospolitej, która wysyła jasny sygnał, że Polska zawsze będzie upominać się o swoich synów - powiedział Karol Nawrocki. Wyraził nadzieję, że "będzie miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście". - Będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność - zapowiedział Nawrocki, który określił dziennikarza jako "symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartościach".

Ordery Odrodzenia Polski

Nawrocki wręczył także Ordery Odrodzenia Polski. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalność społeczną" dziennikarza Przemysława Babiarza.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, za wkład w rozwój nowych technologii, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie" otrzymał też fizyk, prof. Konrad Banaszek.

Z kolei Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla rozwoju badań kosmicznych, za rozsławianie imienia Polski na świecie" otrzymał astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, a za "wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej" aktor Adam Woronowicz.

Nominacje generalskie

Później Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie jedenastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi policji, oficerowi Straży Granicznej oraz oficerowi Państwowej Straży Pożarnej.

Akty mianowania zostały wręczone podczas obchodów na placu Piłsudskiego w Warszawie. W ceremonii, obok prezydenta, wzięli udział także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński (w których gestii jest składanie wniosków o awanse żołnierzy i funkcjonariuszy).

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali: Dowódca 8 Dywizji Piechoty Armii Krajowej Krzysztof Knut, Szef Agencji Uzbrojenia Artur Kuptel, Radca Koordynator w Biurze Ministra Obrony Narodowej Michał Przemysław Sprengel, a także Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Krzysztof Zdzisław Stańczyk i Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego Grzegorz Stanisław Ślusarz.

Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego został mianowany Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Piotr Nieć.

Nominacje na stopień generała brygady otrzymali natomiast: Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej Mieczysław Gurgielewicz, Zastępca Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Mariusz Sebastian Ochalski, a także Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Jarosław Rybak, Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej Marcin Przemysław Siudziński oraz Szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego – Zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Krzysztof Paweł Zwoliński.

Na stopień nadinspektora policji mianowany został Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie Artur Bednarek. Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowany został Komendant Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz. Na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jacek Niewęgłowski.

Uroczystości z udziałem głowy państwa

Wcześniej we wtorek prezydent złożył wieńce przed pomnikami: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W ceremonii towarzyszyła mu małżonka Marta Nawrocka. Prezydent wraz z Pierwszą Damą weźmie także udział w mszy świętej za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej, wręczy też odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W południe zaplanowano udział prezydenta w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Święto Niepodległości

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 roku Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku. Zniesiono je w 1945 roku i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 roku na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.