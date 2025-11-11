"Ameryka oddaje hołd". Wpis ambasadora USA w Polsce

Obchody Święta Niepodległości w Warszawie. Relacja Pawła Łukasika Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek Polska obchodzi 107. rocznicę odzyskania niepodległości. W całym kraju odbywają się uroczyste obchody. W tvn24.pl relacjonujemy te wydarzenia na bieżąco.

Życzenia Polakom, "w imieniu prezydenta Trumpa", złożył ambasador USA Tom Rose.

"Składamy narodowi polskiemu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości! Ameryka oddaje hołd Waszej historii, bohaterom i niezłomnemu przywiązaniu do wolności" - napisał dyplomata na platformie X.

W imieniu Prezydenta Trumpa składamy narodowi polskiemu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości! Ameryka oddaje hołd Waszej historii, bohaterom i niezłomnemu przywiązaniu do wolności. pic.twitter.com/u9zeVskxHx — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) November 11, 2025 Rozwiń

Ciepłe słowa płynął nad Wisłę także od Irlandczyków. "Naszym polskim przyjaciołom składamy najlepsze życzenia z okazji Święta Niepodległości" - napisał w mediach społecznościowych ambasador Irlandii w Polsce Patrick Haughey.

Do wpisu dołączył wideo. - Jest coś wyjątkowego, że kraj, który utracił swoją niepodległość odzyskuje ją. W Irlandii my doskonale to rozumiemy. Życzymy wszystkim polskim przyjaciołom szczęśliwego Dnia Niepodległości oraz wszelkiej pomyślności, dobrobytu i pokoju - mówi dyplomata na nagraniu.

Naszym polskim przyjaciołom składamy najlepsze życzenia z okazji Święta Niepodległości. 🇵🇱 pic.twitter.com/pISZM80puQ — Ambassador Patrick Haughey (@IEAmbPoland) November 11, 2025 Rozwiń

Święto Niepodległości

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

OGLĄDAJ: Tatarzy na pomniki i zbawienny ziemniak. Jak mogła wyglądać Polska? Zobacz cały materiał