Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. Rak to druga najczęstsza przyczyna śmierci w Polsce

W piątek 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Choroby onkologiczne to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Jak wynika z badań, obawia się ich największa część Polaków. Rząd zapewnia, że walka z nowotworami należy do jego priorytetów, jednak pacjenci i organizacje branżowe wytykają szereg niedociągnięć. Tak zwany Oncoindex, czyli wskaźnik dostępności zalecanych terapii onkologicznych, jest dla Polski niski i ostatnio spadł.

Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce każdego roku na nowotwory złośliwe zapada ponad 160 tysięcy osób, a 100 tysięcy z ich powodu umiera. Choroby onkologiczne to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce po chorobach układu krążenia.

Polacy obawiają się nowotworów

Firma ubezpieczeniowa Nationale-Nederlanden przeprowadziła badanie, które wykazało, że chorobą, której konsekwencji ankietowani obawiają się najbardziej, jest nowotwór. Co druga osoba wskazała na tę odpowiedź.

"Chociaż mogłoby się wydawać, że obecnie Polacy przede wszystkim obawiają się konsekwencji związanych z COVID-19, to wyniki badania pokazują, że wcale tak nie jest. Aż co drugi uczestnik potwierdza, że to nowotwory budzą największe lęki i stanowią narastający problem zdrowotny polskiego społeczeństwa. Obawy te wcale nie dziwą - już blisko 40 procent badanych doświadczyło tej choroby wśród najbliższych członków rodziny" - podaje Nationale-Nederlanden.

Pacjenci: chorzy odbijają się od drzwi poradni i szpitali

Na to, jak wygląda w rzeczywistości opieka onkologiczna w dobie pandemii, zwracają uwagę sami pacjenci. "Jeszcze kilka miesięcy temu eksperci medyczni apelowali do pacjentów, by nie odwoływali umówionych wcześniej wizyt kontrolnych w poradniach urologicznych i onkologicznych w obawie przed zakażeniem, bo covid zabije ich być może, a nowotwór na pewno" - pisze w komunikacie sekcja zrzeszająca chorych na raka gruczołu krokowego w ramach Stowarzyszenia "UroConti".

"Wykonaliśmy wtedy w Stowarzyszeniu dużą pracę, by zachęcać naszych członków do regularnego odwiedzania lekarzy. Tłumaczyliśmy, że odłożenie wizyty w jej pierwotnym terminie sprawi, że kiedy w końcu pacjenci udadzą się do lekarza, będą już w dużo bardziej zaawansowanych stadiach nowotworów a ich leczenie będzie miało dużo mniejsze szanse powodzenia" – stwierdził cytowany w komunikacie Bogusław Olawski, przewodniczący sekcji. "I kiedy to się wreszcie udało, i chorzy z rakiem prostaty ruszyli się z domów, zaczęli odbijać się od drzwi poradni i szpitali " - dodał.

Niedzielski: onkologia priorytetem

"Onkologia jest z nami nie tylko przy okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Jest jednym z priorytetów polskiego państwa, o czym świadczą rosnące nakłady w kolejnych latach i sztandarowy projekt stworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej, która stawia na poprawę jakości leczenia" – zapewnił w piątek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Do swojego postu dołączył grafikę z danymi o nakładach na leczenie nowotworów w Polsce.

"Ponad 12 mld zł w 2021 r. wydaliśmy na leczenie i leki. 2 mld dla szpitali onkologicznych. Blisko 800 mln zł na inwestycje (wydatki zaplanowane na 2022 rok)" – czytamy.

25 projektów badawczych finansowanych przez ABM

Agencja Badań Medycznych poinformowała w piątkowym komunikacie, że na badania z zakresu onkologii zakontraktowała dotąd blisko 300 milionów złotych, finansując realizacje 25 projektów badawczych. W Polsce działa 16 centrów w ramach polskiej sieci badań klinicznych. Ma do nich dołączyć siedem rekomendowanych do dofinansowania ośrodków.

W 2021 roku ABM rozpoczęła także realizację programu mającego na celu opracowanie i wprowadzenie do Polski przełomowej terapii leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanych genetycznie limfocytów CAR-T. "Tego rodzaju terapia ma szczególne znaczenie w leczeniu białaczek u najmłodszych pacjentów" - podkreśliła Agencja w komunikacie.

Leczenie tą technologią jest jednak bardzo kosztowe - minimum pół miliona dolarów na pacjenta.

Oncoindex, czyli rzeczywistość refundacji terapii onkologicznych w Polsce

Jak w praktyce wygląda refundacja terapii onkologicznych? Od wielu lat Onkofundacja Alivia bada dostęp polskich pacjentów do bezpłatnych terapii rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Poziom dostępności terapii określa wskaźnik Oncoindex w skali od 0 do 100 punktów, gdzie 0 to całkowity brak możliwości leczenia, a 100 to pełny, bezpłatny dostęp do wszystkich terapii. Analizowane są terapie lekowe zarejestrowane w ostatnich 15 latach w Unii Europejskiej i zalecane przez ESMO. Według opublikowanej w styczniu informacji, najnowsza wartość Oncoindexu dla Polski wynosi 32 punkty.

Historia zmian Oncoindexu w Polsce oncoindex.org

Polscy pacjenci mają pełny dostęp do 24 ze 132 zalecanych terapii, kolejne 42 substancje są refundowane z ograniczeniami. Za 66 rekomendowanych leków onkologicznych Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci.

Status refundacji terapii onkologicznych w Polsce oncoindex.org

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Został ustanowiony w lutym 2000 roku w Paryżu podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów sygnatariuszy zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających chorobom nowotworowym i do ciągłego rozwoju metod ich leczenia. Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany przez Międzynarodową Unię do Walki z Rakiem (UICC) – organizację pozarządową z siedzibą w Genewie.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o zapewnienie równego dostępu do nowoczesnych, kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, oraz objęcia wszystkich pacjentów sprawnie funkcjonującą siecią specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Autor:ads//rzw

Źródło: PAP, tvn24.pl, alivia.org.pl, oncoindex.org