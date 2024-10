Projekt rządowej strategii migracyjnej na lata 2025-2030 opublikowany

Kancelaria premiera opublikowała projekt rządowej strategii migracyjnej na lata 2025-2030. Dokument - jak wskazywał rząd - ma przyczynić się do stworzenia przejrzystych i bezpiecznych zasad imigracji, która będzie kontrolowana przez instytucje państwowe. Strategia liczy 36 stron.

Uchwałę w sprawie strategii "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030" Rada Ministrów przyjęła 15 października.

W czwartek przed południem na rządowych stronach opublikowano tekst strategii migracyjnej, która stanowi załącznik do uchwały Rady Ministrów.

Celem regulacji jest - jak informował już wcześniej rząd - stworzenie przejrzystych i transparentnych, jak również bezpiecznych zasad imigracji do Polski, kontrolowanej przez instytucje państwowe. Wiele kontrowersji wywołał jeden z jej elementów, którym jest czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu.

Co w dokumencie

W dokumencie wskazano na podstawowe cele i kierunki strategii. Został on podzielony również na osiem rozdziałów tematycznych: misja, cele, funkcje oraz wymiar instytucjonalny polityki migracyjnej, dostęp do terytorium, dostęp do azylu (ochrony krajowej i międzynarodowej), warunki dostępu do rynku pracy, migracje edukacyjne, integracja, obywatelstwo i repatriacja, kontakty z diasporą.

"Ochrona granicy i zapobieganie nielegalnej imigracji, będącej elementem działań hybrydowych wymierzonych w interesy Polski i Unii Europejskiej, jest priorytetem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa" - napisano w celach.

Czytamy w nich też, że "zasady przyznawania ochrony krajowej i międzynarodowej cudzoziemcom, ukształtowane po zakończeniu II wojny światowej, są obecnie bezwzględnie wykorzystywane przez reżimy dyktatorskie na całym świecie".

"Także Polska mierzy się z tym wyzwaniem w bezprecedensowym zakresie, odpierając ataki ze strony Białorusi i Rosji. Dlatego też, kierując się zasadami humanitaryzmu oraz praktycznej realizacji praw człowieka, Rząd RP będzie domagał się zmiany dotychczasowego podejścia do przyznawania azylu. Gwarancje prawne, w jakie wyposażeni są migranci, w tym nielegalnie przekraczający granicę, nie mogą oznaczać istnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz ich samych. W przypadku zagrożenia destabilizacji państwa przez napływ imigrantów, możliwe powinno być czasowe i terytorialne zawieszanie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Odpowiednie ustawy uwzględniać powinny mechanizmy kontroli parlamentarnej, ochronę grup wrażliwych oraz doświadczenia innych państw" - wskazano.

Kwestie azylowe

Jeden z działów dotyczy kwestii azylowych i czytamy w nim, że "rozwiązania rozwijane przez ostatnie 70 lat nie przystają do obecnych realiów i wymagają pilnych zmian". "W szczególności chodzi tu o uznanie prawa państwa, zagrożonego działaniami hybrydowymi, do odmowy dostępu do swojego terytorium cudzoziemcowi, który wykorzystuje do tego celu złożenie wniosku o ochronę międzynarodową" - wyjaśniono.

"Taka sama zasada powinna dotyczyć cudzoziemca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za zagrażającego społeczeństwu państwa przyjmującego. W tym kontekście proponowany jest instrument czasowego i terytorialnego zawieszania prawa do składania wniosków o azyl" - napisano w strategii.

Według rządzących, "w ostatnich latach państwa stanęły w obliczu bardzo poważnych wyzwań związanych z koniecznością ochrony swych granic w połączeniu z obowiązującą legislacją". "Niejednokrotnie realna ochrona tych granic nie idzie też w parze z obecnym standardem ochrony praw migrantów, kształtującym się pod wpływem orzecznictwa sądów międzynarodowych" - oceniono.

"Polska, respektując podstawowe prawa człowieka w zakresie udzielania ochrony krajowej i międzynarodowej, będzie dążyła do zmiany ogólnego podejścia na poziomie Unii Europejskiej oraz w ramach członkostwa w organizacjach międzynarodowych, na rzecz uzupełnienia go o kwestie bezpieczeństwa (wewnętrznego i międzynarodowego)" - podkreślono.

Zastrzeżono, iż "Polska, na bazie dotychczasowych doświadczeń, wypracuje nowy model udzielania ochrony krajowej i międzynarodowej cudzoziemcom, którzy uprawdopodobnią zasadność swojego wniosku i złożą go w określonym miejscu oraz na określonych zasadach".

"Przyspieszone zostaną procedury wydawania decyzji w sprawach o udzielenie ochrony krajowej lub międzynarodowej, poprzedzone tzw. kontrolą przesiewową. Stworzony zostanie efektywny system dobrowolnych i przymusowych powrotów tych cudzoziemców, których wnioski zostaną uznane za niezasadne lub niedopuszczalne. Do momentu opuszczenia terytorium Polski ich pobyt będzie monitorowany" - głoszą dalej założenia strategii.

Ponadto, jak czytamy, "szczególną ochroną ze strony państwa zostaną objęci cudzoziemcy z tzw. grup wrażliwych".

Konieczny plan implementacyjny

W podsumowani dokumentu wskazano, że "główne cele i kierunki strategiczne polskiej polityki migracyjnej wymagają opracowania programu implementacyjnego". "Nie został on stworzony w czasie opracowywania niniejszej Strategii ze względu na konieczność uzyskania konsensusu co do jej pryncypiów" - wyjaśniono.

"Po przyjęciu dokumentu niezwłocznie rozpoczną się prace nad opracowaniem planu implementacyjnego. W ich trakcie zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne, również w ramach działania Międzyresortowego Zespołu do spraw Migracji. Plan implementacyjny podzielony zostanie na dwa okresy 2025–2027 i 2028–2030. Oznacza to, że w drugiej połowie 2027 roku nastąpi przegląd śródokresowy realizacji Strategii, tak aby w pierwszej połowie 2028 roku dokonać jej potencjalnej modyfikacji. Plan implementacyjny będzie zawierał ocenę skutków regulacji w części finansowej, także pod kątem przychodów i wydatków budżetu państwa" - czytamy.

Autorka/Autor:akr//mm

Źródło: PAP, TVN24