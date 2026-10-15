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Polska

"Strajk włoski". Wiceszef MSZ: prezydent szuka kolejnych pretekstów

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Karol Nawrocki
Marcin Bosacki o odwołaniu wizyty Karola Nawrockiego w Słowenii z powodu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP
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To okazywanie braku respektu partnerom zagranicznym i dramatyzowanie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego na potrzeby wewnętrzne - tak decyzję prezydenta o odwołaniu wizyty w Słowenii ocenił wiceszef MSZ Marcin Bosacki. W rozmowie z Patrykiem Michalskim mówił też, że Karol Nawrocki szuka kolejnych pretekstów, żeby nie mianować ambasadorów.

Wiceminister spraw zagranicznych i poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki udzielił wywiadu naszemu dziennikarzowi Patrykowi Michalskiemu, prowadzącemu "News Michalskiego" TVN24+, na marginesie 15. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI). - Uważam za głęboko nieszczęśliwe, że prezydent z powodów tego typu odwołuje zagraniczne wizyty państwowe - powiedział Bosacki, komentując decyzję Karola Nawrockiego.

Jak przekazał w środę wieczorem szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, prezydent Karol Nawrocki z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym odwołał zaplanowaną na czwartek i piątek wizytę w Słowenii.

- Po pierwsze, to okazywanie, przepraszam, ale braku respektu partnerom zagranicznym. Po drugie, robi to dlatego, żeby dramatyzować na potrzeby wewnętrzne i swoje polityczne sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. To dostrzegą nie tylko ci, którzy spodziewali się pana prezydenta na tej wizycie, czyli Słoweńcy, ale też inni partnerzy zagraniczni - ocenił wiceminister.

Bosacki zapewnił, że "jeśli nie wszystkie, to zdecydowana większość placówek zagranicznych, zwłaszcza europejskich, dzisiaj wysyła depesze do swoich stolic, jak dziwnie prowadzi politykę zagraniczną, przynajmniej w Polsce, ośrodek prezydencki".

"To nie będzie miało wpływu na decyzję o amerykańskiej bazie w Polsce"

Michalski pytał swojego rozmówcę, czy sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym może zaniepokoić sojuszników Polski.

- Jestem absolutnie przekonany, że nasi partnerzy zagraniczni rozumieją tę sytuację i rozumieją ją prawidłowo. To znaczy tak, że odbywa się proces naprawy, sanacji i powrotu do normalności w polskim systemie sądowniczym, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym - odpowiedział Bosacki.

Michalski wspomniał, że zdaniem europosła PiS Adama Bielana ta sprawa może zaszkodzić perspektywie stworzenia w Polsce stałej bazy armii USA. - Rzeczywiście, jest pewna grupa polityków w Polsce, którzy chcieliby zainteresować [tą sprawą - red.] dla swoich celów politycznych i korzyści politycznych naszych sojuszników zza oceanu - skomentował polityk KO.

- Pewnie jeśli chodzi o niektórych polityków z otoczenia Donalda Trumpa, to im się to uda. (...) Natomiast nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na realną politykę partnerską między Polską a Stanami Zjednoczonymi - ocenił wiceszef MSZ.

Bosacki ocenił, że to, co robi Adam Bielan, jest "obrzydliwe". - Ponieważ on gra polskimi interesami bezpieczeństwa, interesami państwa polskiego, na potrzeby bieżącej, wewnętrznej walki politycznej - wskazał.

- Natomiast zaręczam panu redaktorowi, zaręczam państwu, z całą pewnością to nie będzie miało wpływu na decyzję o amerykańskiej bazie w Polsce - podkreślił. Przyznał, że w sprawie powstania bazy jest "optymistą". - Ale nie uważam, tak jak to mówią doradcy prezydenta, że sprawa już jest przesądzona - zastrzegł.

Bosacki: prezydent szuka kolejnych pretekstów

W rozmowie poruszony został też temat kilkudziesięciu nominacji ambasadorskich, które czekają na podpis prezydenta. Ostatnio Karol Nawrocki oświadczył, że nie będzie na ten temat rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, lecz z premierem Donaldem Tuskiem.

- Żałujemy, że prezydent zamiast wypełniać swoje obowiązki, a do tych obowiązków należy, i o tym mówi konstytucja, nominowanie polskich ambasadorów, szuka kolejnych pretekstów, żeby tego nie robić - oświadczył Bosacki.

Jak zwrócił uwagę, jest kilku ambasadorów, którzy zostali mianowani jeszcze przez Andrzeja Dudę, ale Nawrocki nie podpisuje im listów uwierzytelniających "w swoim szale niewypełniania swoich obowiązków i sabotowania pracy rządu".

- Mamy kilka osób, które z powodu tego strajku włoskiego prezydenta wedle prawa polskiego są ambasadorami, a wedle prawa krajów, w których urzędują, niestety, nie mogą być ambasadorami, bo prezydent Nawrocki nawet listów uwierzytelniających dla nich nie podpisuje - powiedział.

W rozmowie z Michalskim Bosacki ocenił również, że ograniczenie możliwości terminali Starlink, z których korzysta Ukraina, jest "podwójnie tragiczne, a może nawet można użyć słowa: straszne". 

- Po pierwsze, to ogranicza zdolności do obrony państwa, które zostało zaatakowane, czyli Ukrainy. Ale po drugie, to nie ogranicza zdolności ofensywnych ukraińskich, czyli tego, o co czasem prezydent Trump i jego administracja mają pretensje do Ukrainy, czyli o atakowanie w głębi Rosji rafinerii i przemysłu energetycznego rosyjskiego. To pozostaje bez zmian - wskazał.

Europejskie Forum Nowych Idei

W środę po południu w Sopocie rozpoczęło się 15. Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI), trzydniowa konferencja poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Przedmiotami dyskusji są między innymi bezpieczeństwo, gospodarka i sytuacja międzynarodowa.

Gości przywitała przewodnicząca rady programowej EFNI Henryka Bochniarz. Jak mówiła, podczas EFNI prezentowane są wnioski ekspertów współpracujących z Forum, ale także na podstawie toczących się podczas wydarzenia dyskusji, organizacja tworzy listę rekomendacji dla rządu. Podkreśliła, że podczas jubileuszowej edycji wiele paneli będzie dotyczyć refleksji nad wartościami kształtującymi współczesne społeczeństwa.

Wśród gości i panelistów EFNI 2026 są przedstawiciele świata biznesu, kultury i nauki, a także europejskiej i polskiej administracji publicznej, w tym członkowie Rady Ministrów. Udział zapowiedzieli między innymi premier Donald Tusk, wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski oraz ministrowie: Waldemar Żurek, Miłosz Motyka, Barbara Nowacka, Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Balczun, Dariusz Klimczak i Jolanta Sobierańska-Grenda. 

Europejskie Forum Nowych Idei organizuje Konfederacja Lewiatan we współpracy z miastem Sopot i BusinessEurope.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPMinisterstwo Spraw ZagranicznychDyplomacjaSłoweniaPolityka zagraniczna USAAdam BielanTrybunał Konstytucyjny
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