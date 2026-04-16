Terlecki u Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, natomiast nie zawsze się z nim zgadzam"

Karski: lubię tego Rysia

Prowadzący Piotr Marciniak pytał rzecznika dyscypliny partyjnej PiS profesora Karola Karskiego o to, czy rozmawiał z Ryszardem Terleckim o stowarzyszeniu założonym przez Mateusza Morawieckiego. Jak powiedział Marciniak, Terlecki wstąpił do stowarzyszenia, ale - jak mówi - "nie czuje się zdrajcą".

- Lubię tego Rysia, jest miły, sympatyczny, natomiast też nie zawsze się z nim we wszystkim zgadzam - odparł Karski.

Karski: stowarzyszenie to rozproszenie sił i środków

Prof. Karski powiedział, że "z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości optymalne działania to takie, które są ukierunkowane na kampanię Przemysława Czarnka jako naszego kandydata na premiera". Ocenił, że ruch Morawieckiego z powołaniem stowarzyszenia to "rozproszenie sił i środków".

Europoseł KO Andrzej Halicki powiedział, iż "widać gołym okiem", że w PiS działają ruchy odśrodkowe.

- Zjednoczona Prawica dzisiaj, jeżeli chodzi o to zjednoczenie, to jest tak poszyta na trytytki i agrafki, i to wszystko razem gdzieś tam się rozchodzi i pęka - wyjaśnił.

- Profesor Czarnek został wystawiony niczym zderzak do sprawdzenia, czy to będzie dobry kurs, taki zaostrzający, okrążający Konfederację z prawej strony, stąd ta rywalizacja nawet z Braunem. Myślę, że to nie przynosi dobrych efektów - mówił Halicki.

- Ale to nie jest jeszcze ten moment, żeby powiedzieć: proszę bardzo, jest gotowy ze swoim środowiskiem Mateusz Morawiecki, to sprawdźmy teraz jego - zastrzegł europoseł.

Stowarzyszenie Morawieckiego

Jarosław Kaczyński spotkał się we wtorek z grupą najbliższych współpracowników, którym ogłosił, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego".

Mimo to Mateusz Morawiecki oraz jego otoczenie zdecydowali się powołać Stowarzyszenie Rozwój Plus, o czym pierwsza informowała Wirtualna Polska i opublikowała listę blisko 40 nazwisk polityków PiS, którzy mają wchodzić w skład inicjatywy. W czwartek Patryk Michalski poinformował o władzach stowarzyszenia. W zarządzie ma znaleźć się Mateusz Morawiecki w roli prezesa, Marcin Horała jako wiceprezes, Michał Dworczyk w charakterze sekretarza i Izabela Antos jako skarbniczka.

