Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Terlecki u Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, natomiast nie zawsze się z nim zgadzam"

|
pap_20260123_152
Karski: lubię tego Rysia
Źródło: TVN24
Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego to rozproszenie sił i środków - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 rzecznik dyscypliny partyjnej PiS Karol Karski. Komentował też udział Ryszarda Terleckiego w stowarzyszeniu. Andrzej Halicki (KO) ocenił, że Zjednoczona Prawica jest "poszyta".

Prowadzący Piotr Marciniak pytał rzecznika dyscypliny partyjnej PiS profesora Karola Karskiego o to, czy rozmawiał z Ryszardem Terleckim o stowarzyszeniu założonym przez Mateusza Morawieckiego. Jak powiedział Marciniak, Terlecki wstąpił do stowarzyszenia, ale - jak mówi - "nie czuje się zdrajcą".

- Lubię tego Rysia, jest miły, sympatyczny, natomiast też nie zawsze się z nim we wszystkim zgadzam - odparł Karski.

Ryszard Terlecki
Ryszard Terlecki
Źródło: PAP/Albert Zawada

Karski: stowarzyszenie to rozproszenie sił i środków

Prof. Karski powiedział, że "z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości optymalne działania to takie, które są ukierunkowane na kampanię Przemysława Czarnka jako naszego kandydata na premiera". Ocenił, że ruch Morawieckiego z powołaniem stowarzyszenia to "rozproszenie sił i środków".

Andrzej Halicki i Karol Karski
Andrzej Halicki i Karol Karski
Źródło: TVN24

Europoseł KO Andrzej Halicki powiedział, iż "widać gołym okiem", że w PiS działają ruchy odśrodkowe.

- Zjednoczona Prawica dzisiaj, jeżeli chodzi o to zjednoczenie, to jest tak poszyta na trytytki i agrafki, i to wszystko razem gdzieś tam się rozchodzi i pęka - wyjaśnił.

- Profesor Czarnek został wystawiony niczym zderzak do sprawdzenia, czy to będzie dobry kurs, taki zaostrzający, okrążający Konfederację z prawej strony, stąd ta rywalizacja nawet z Braunem. Myślę, że to nie przynosi dobrych efektów - mówił Halicki.

OGLĄDAJ: Pracował z Czarnkiem, mówi o "dwóch obliczach". "Ja bym się na coś takiego nie zdecydował"
Przemysław Czarnek

Pracował z Czarnkiem, mówi o "dwóch obliczach". "Ja bym się na coś takiego nie zdecydował"

Przemysław Czarnek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Ale to nie jest jeszcze ten moment, żeby powiedzieć: proszę bardzo, jest gotowy ze swoim środowiskiem Mateusz Morawiecki, to sprawdźmy teraz jego - zastrzegł europoseł.

Stowarzyszenie Morawieckiego

Jarosław Kaczyński spotkał się we wtorek z grupą najbliższych współpracowników, którym ogłosił, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego".

Oni poszli z Morawieckim. Lista nazwisk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oni poszli z Morawieckim. Lista nazwisk

Mimo to Mateusz Morawiecki oraz jego otoczenie zdecydowali się powołać Stowarzyszenie Rozwój Plus, o czym pierwsza informowała Wirtualna Polska i opublikowała listę blisko 40 nazwisk polityków PiS, którzy mają wchodzić w skład inicjatywy. W czwartek Patryk Michalski poinformował o władzach stowarzyszenia. W zarządzie ma znaleźć się Mateusz Morawiecki w roli prezesa, Marcin Horała jako wiceprezes, Michał Dworczyk w charakterze sekretarza i Izabela Antos jako skarbniczka.

OGLĄDAJ: Terlecki w stowarzyszeniu Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, ale nie zawsze się z nim zgadzam"
Andrzej Halicki i Karol Karski

Terlecki w stowarzyszeniu Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, ale nie zawsze się z nim zgadzam"

Andrzej Halicki i Karol Karski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
Tagi:
Andrzej HalickiKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćRyszard Terlecki
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Spór o transkrypcję. Ministra z Lewicy: oczekuję tego od rządu
Filip Czerwiński
Mgły nocą
IMGW ostrzega. Niebezpieczna noc w części kraju
METEO
Napad na bank w Neapolu
Napad na bank w Neapolu, sprawcy poszukiwani
Świat
imageTitle
Fotograf stratowany przez kibiców. "Byłem nieprzytomny"
EUROSPORT
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Domański: to jest coś, o czym marzyliśmy
BIZNES
imageTitle
Brutalne wejście Jana Bednarka. Wyleciał już po kilku minutach
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Stowarzyszenie Morawieckiego "sprzeczne ze statutem PiS"
Polska
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Konflikt w PiS "zaczyna się wymykać wewnątrzpartyjnym szachom"
Kropka nad i
Stanisław Piotrowicz
Komplikacja w sprawie KRS? Dwa przepisy "niekonstytucyjne"
Filip Czerwiński
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
METEO
imageTitle
Lionel Messi nabył klub w Hiszpanii
EUROSPORT
imageTitle
Tajemnicze taśmy na pępkach Chinek
EUROSPORT
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Ultimatum Tuska. "To wybrzmiało bardzo jasno"
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
METEO
Pożar w miejscowości Szeligi (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar meleksów i garażu w centrum Krakowa
Kraków
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Rada Nowych Mediów. Sprawdzamy nazwisko po nazwisku
Jan Kunert
Policyjna akcja na Mokotowie
Zlikwidowali nielegalne salony gier
WARSZAWA
Chorzów, 03.06.2025. Wyłączona z użytkowania estakada w Chorzowie
Estakada w stanie "przedawaryjnym", ale ruch ma wrócić
Katowice
Miasto kupiło Zajazd Napoleoński
Radni się zgodzili, miasto kupi Zajazd Napoleoński
WARSZAWA
Kanye West
Ministra kultury zabrała głos w sprawie koncertu Kanye'go Westa
Kultura i styl
Wypadek w Mszczonowie
Pijany kierowca rażąco przekroczył prędkość. Zginął pasażer
WARSZAWA
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
Dają bon, zamiast gotówki. Klienci kontra sieci handlowe
BIZNES
skl
Marszałkini zwróciła uwagę Boguckiemu. "Niech pan nie mówi"
Polska
imageTitle
Po 25 latach stracił honorowe członkostwo. Długa lista zarzutów
EUROSPORT
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
METEO
Pożar sortowni śmieci w Strzyżowie
Duży pożar sortowni śmieci. Nagranie
Rzeszów
Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić
Dzwonnica spłonęła, dzwony trafiły do rejestru zabytków
WARSZAWA
Remont "Grubej Kaśki"
"Gruba Kaśka" przechodzi metamorfozę. Pod okiem konserwatora i ornitologa
WARSZAWA
epa12891859
"Biada". Kolejne mocne słowa Leona XIV
Świat
Samolot linii KLM
KLM odwołuje loty. Z powodu cen paliwa lotniczego
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

