"Tam, gdzie poszedł, będzie teraz piękniej". Politycy żegnają Stanisława Soykę

Koncert zakończony utworem "Tolerancja" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nie żyje Stanisław Soyka, wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, jeden z najważniejszych artystów na rodzimej scenie muzycznej ostatnich dekad. Zmarł w czwartek w wieku 66 lat.

Wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał pojawić się na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci koncert w Sopocie został przerwany. Artyści pożegnali go utworem "Tolerancja".

Zmarłego Soykę żegnało też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Stanisława Soyki. Jego odejście to wielka strata dla polskiej sceny muzycznej. Soyka łączył jazzową finezję z popową wrażliwością, był multiinstrumentalistą i twórcą, który inspirował. Charyzmatyczny, pełen ciepła i bliski publiczności. Dziękujemy za wszystkie dźwięki, które pozostaną z nami na zawsze".

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Stanisława Soyki. Jego odejście to wielka strata dla polskiej sceny muzycznej.



Soyka łączył jazzową finezję z popową wrażliwością, był multiinstrumentalistą i twórcą, który inspirował. Charyzmatyczny, pełen ciepła i bliski… pic.twitter.com/iMwOIztLsD — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: X

Polscy politycy żegnają Stanisława Soykę. "Niebo zyskało piękny głos"

"Na miły Bóg… Staszek Soyka umarł" - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Życzliwość, otwartość, humor ostry, a ciepły i w punkt. Muzyczny geniusz. To był honor, to była przyjemność, podróż w nowe światy. Niezapomniany artysta. Niezapomniany Człowiek. Tam, gdzie poszedł, będzie teraz piękniej. Szok, wdzięczność, łza" - podsumował.

Na miły Bóg… Staszek Soyka umarł. W dawnych czasach miałem zaszczyt współpracować z nim przy jednym z projektów.... Posted by Szymon Hołownia on Thursday, August 21, 2025 Rozwiń Źródło: Facebook

"Stanisław Soyka. Tak wielu z nas przy Jego piosenkach spędziło najpiękniejsze chwile młodości. Niebo zyskało piękny głos. Spoczywaj w pokoju, Panie Stanisławie" – napisała europosłanka Magdalena Adamowicz, dodając słowa piosenki "Tolerancja".

„Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka

A przecież każdy włos jak nasze lata policzony

Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci

DALEKO RAJ GDY NA CZŁOWIEKA SIĘ ZAMYKAM



Na miły Bóg...”



Stanisław Soyka.

Tak wielu z nas przy Jego piosenkach spędziło… pic.twitter.com/1lFrJWXcDA — Magdalena Adamowicz (@Adamowicz_Magda) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: X

"Śląsk stracił dziś wielkiego artystę. Stanisław Soyka - spoczywaj w pokoju" – skomentował europarlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kohut.

Śląsk stracił dziś wielkiego artystę.



Stanisław Soyka - spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/R8pQWqrXrD — Łukasz Kohut 🇪🇺 (@LukaszKohut) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: X

"'Na moim podwórku blues, na zegarze wieczór, i nie nie czekaj tylko żyj, bo, to tylko chwila, może dwie...'" – wspomniał słowa piosenki "Cud niepamięci" europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Stanisław Soyka🖤



"na moim podwórku blues,

na zegarze wieczór,

i nie nie czekaj tylko żyj,

bo, to tylko chwila, może dwie.." pic.twitter.com/dIL0XD3JZC — Krzysztof Brejza🇵🇱🇪🇺🇬🇪🇺🇦 (@krzysztofbrejza) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: X

Poseł Lewicy Marcin Kulasek podkreślił, że Stanisław Soyka był "wybitnym wokalistą jazzowym i popowym oraz kompozytorem". "To ogromna strata dla polskiej sceny muzycznej. Jego muzyka pozostanie z nami na zawsze" – dodał i zwrócił uwagę, że z powodu śmierci artysty ostatni dzień festiwalu w Sopocie został przerwany.

Nie żyje Stanisław Soyka 🖤

Wybitny wokalista jazzowy i popowy oraz kompozytor miał 66 lat.



To ogromna strata dla polskiej sceny muzycznej 😢

Jego muzyka pozostanie z nami na zawsze 🖤



Z powodu śmierci artysty ostatni dzień festiwalu w Sopocie został przerwany w połowie 😢 pic.twitter.com/Th8Sv3XB1W — Marcin Kulasek (@MarcinKulasek) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: X

"Zmarł Stanisław Soyka, jeden z najwybitniejszych polskich artystów" – pisał na platformie X poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.

Zmarł Stanisław Soyka, jeden z najwybitniejszych polskich artystów. — Michał Wójcik🇵🇱 (@mwojcik_) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: X

Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że Stanisław Soyka był "komplementarny, niezwykle twórczy, nigdy nie pływający po powierzchni, lecz sięgający w głąb". "Jego muzyka, pełna emocji i wartości towarzyszyła mi od młodości przez całe życie" – przekazał.

"Wiadomość o jego śmierci głęboko mnie poruszyła. Jego wspaniała twórczość pozostanie jednak w moim sercu jako cząstka mnie aż po moje ostatnie dni. Tak jak pamięć o nim. Mistrzu! Dziękuję, że miałem zaszczyt Ciebie poznać i porozmawiać z Tobą kilkanaście lat temu. Tak pięknie mówiłeś o swojej relacji z Bogiem w ostatnich tygodniach. Niech przyjmie Ciebie w swoim Królestwie" – dodał.

Nie żyje Stanisław Soyka 🕯️



Jeden z najwybitniejszych polskich artystów ostatnich dekad.



Komplementarny, niezwykle twórczy, nigdy nie pływający po powierzchni lecz sięgający w głąb.



Jego muzyka, pełna emocji i wartości towarzyszyła mi od młodości przez całe życie.



Wiadomość… — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: X

Również europoseł PiS Bogdan Rzońca wspomniał słowa piosenki "Tolerancja": "'Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka A przecież każdy włos jak nasze lata policzony … Na miły Bóg' RiP Stanisław Soyka".

„Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka

A przecież każdy włos jak nasze lata policzony … Na miły Bóg”



RiP Stanisław Soyka pic.twitter.com/1NIlDvJ1G7 — Bogdan Rzońca (@Bogdan_Rzonca) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: X

Podobnie pożegnała mistrza europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.

Żegnaj Mistrzu,

Na miły Bóg

Życie nie tylko po to jest, by brać

Życie nie po to, by bezczynnie trwać

I aby żyć siebie samego trzeba dać



Stanisław Soyka R.I.P. pic.twitter.com/mN7up0rg0T — Jadwiga Wiśniewska (@j_wisniewska) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: X

OGLĄDAJ: TVN24 HD