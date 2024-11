"Stały fragment gry". Generał Bieniek o reakcji Kremla

- Polityczny aspekt w tej sprawie jest taki, że zakorzeniła się głęboka obecność Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski - podkreślił w "Faktach po Faktach" w TVN24 doradca szefa MON generał Mieczysław Bieniek. Wyjaśnił, że baza w Redzikowie "jest stacjonarna, z dużymi możliwościami i jest bliźniaczo podobna do bazy w Rumunii".

- Te bazy mają możliwości zestrzeliwania rakiet w stratosferze, rakiet średniego zasięgu, a potężny radar Aegis, który rozmieszczony jest w Turcji , ma możliwości wykrywania tych celów, śledzenia ich, wskazywania ich miejsca. Efektorów, potężnych rakiet SM3, które kosztują po 40 milionów dolarów każda, jest na wyrzutni 28. To wszystko jest połączone z systemem dowodzenia, który znajduje się w Niemczech - tłumaczył.

- Cały ten system jest wpięty w system zintegrowanej obrony przeciwrakietowej NATO. Mamy świadomość sytuacyjną przekazywaną przez radar do naszego systemu. Do tego dołączamy jeszcze okręty niszczyciele, na których pokładach znajdują się również rakiety (SM3). Te okręty mogą być na Bałtyku, mogą być na Atlantyku w zależności od zagrożenia. Dodatkowo jeszcze rozwój technologii umożliwia wpięcie w przyszłości pocisków manewrujących - dodał.

Generał Bieniek o rosyjskiej "bezczelności sięgającej szczytów Himalajów"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że otwarcie amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w polskim Redzikowie to próba powstrzymywania potencjału militarnego Rosji . Zapowiedział, że Rosja "zastosuje środki odwetowe w celu zagwarantowania parytetu".

Zapytany o tę wypowiedź, generał Bieniek zwrócił uwagę, że "jest to stały fragment gry". - Cokolwiek by się nie działo, ćwiczenia NATO, przemieszczanie wojsk po terytorium państw NATO, stale Pieskow występuje i mówi, że jest to zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej - stwierdził.