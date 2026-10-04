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Fakty po Faktach

Cezary Tomczyk zapytany o stałą bazę armii USA w Polsce. "Jesteśmy blisko finalnej decyzji"

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pc
Stała baza armii USA w Polsce. Cezary Tomczyk: jesteśmy blisko finalnej decyzji
Źródło wideo: TVN24
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Według wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka jesteśmy blisko finalnej decyzji o utworzeniu w Polsce stałej bazy armii USA. W "Faktach po Faktach" TVN24 wskazał, że rozmowa z Amerykanami dotyczy obecnie spraw technicznych.

Amerykańscy żołnierze są obecnie w naszym kraju formalnie tymczasowo, rotacyjnie. Polski rząd zabiega o utworzenie stałej bazy armii USA w Polsce. 17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił, że są znaczne postępy w tej sprawie. Ostateczna decyzja jeszcze jednak nie zapadła.

- Na pewno nie mogę dzisiaj tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, ale powiedziałbym, że jesteśmy blisko finalnej decyzji - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 wiceszef MON, zapytany o tę sprawę.

Dwa województwa rozważane jako lokalizacja bazy

Jak zauważył Tomczyk, polski rząd rozmawia ze stroną amerykańską już o kwestiach technicznych utworzenia stałej bazy armii USA.

- I dwa najbardziej prawdopodobne miejsca, gdzie te bazy mogą funkcjonować, to jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie. Również dlatego, że Polska przez lata inwestowała miliardy złotych w infrastrukturę wojskową właśnie na terenie tych województw - powiedział wiceminister.

Gość TVN24 przypomniał, że rząd spodziewa się ogłoszenia ostatecznej decyzji w grudniu, po tym, jak zostanie dokonany strategiczny przegląd obecności wojsk USA w Europie. Wcześniej na naszej antenie mówiła o tym wiceministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Tomczyk powtórzył wcześniejszą informację, że w stałej bazie w Polsce ma być około pięć tysięcy amerykańskich żołnierzy. - Tylko pamiętajmy, że nawet jeśli mówimy o takiej liczbie, to tak naprawdę jest to razy trzy albo razy cztery. Dlatego, że mówimy o rodzinach żołnierzy - zastrzegł.

Według wiceministra koszt stworzenia bazy po polskiej stronie to 10-15 miliardów, pomimo tego, że koszty osobowe będzie ponosiła w ogromnej mierze strona amerykańska.

"Gwarancja obecności na całe lata"

Cezary Tomczyk ocenił, że powstanie stałej bazy armii USA w Polsce będzie "gwarancją obecności na całe lata".

- Pamiętajmy, jak w ciągu kilku dni została wstrzymana rotacja żołnierzy do Europy. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych wtedy, kiedy mówimy o stałej obecności, nie może z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok, wycofać stałej obecności amerykańskiej z danego kraju. Dlatego, że musiałby stworzyć taką samą infrastrukturę w Ameryce - mówił Tomczyk.

Jak powiedział rozmówca Piotra Kraśki, strona polska jest gotowa zacząć budowę bazy "choćby jutro", gdyż zostały zmienione przepisy, aby ułatwić wznoszenie obiektów wojskowych.

- Zrobiliśmy taki test, z którego wynikało, że budowa fabryki amunicji w Polsce od zera to jest od 9 do 11 lat. My nie mamy od 9 do 11 lat. Zmieniliśmy ustawę, zgodnie z poleceniem premiera Tuska. (...) My dzisiaj budujemy, między innymi w Kraśniku czy w Pionkach, trzy fabryki amunicji tej wielkokalibrowej. I zrobiliśmy to w ciągu kilku miesięcy - powiedział wiceszef MON.

OGLĄDAJ: Tomczyk: polskich żołnierzy cechuje zimna krew; robimy swoje
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Misje wojskowe USAUSAobronnośćMinisterstwo Obrony NarodowejCezary Tomczyk
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