Sprawa Mejzy na dzisiejszym posiedzeniu klubu PiS? "Czekamy na rozwój wydarzeń i zareagujemy"

Sprawa Łukasza Mejzy tematem dyskusji? Terlecki odpowiada

Dzień wcześniej senator klubu PiS Jan Maria Jackowski pytany, czy jego zdaniem Mejza powinien być zdymisjonowany, odparł, że "jeżeli jest wiedza na ten temat, że to są prawdziwe informacje, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości". - Mam wrażenie, że to teraz pewna figura, zasłonięcie, że sprawdzamy. Ale można sprawdzać 24 godziny, a można też trzy miesiące. I ja to krytykuję. Nasz obóz traci. To kolejny dowód na tracenie wiarygodności w zakresie mówienia o moralności w polityce i wysokich standardach w polityce - powiedział senator.