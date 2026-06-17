Sprawa lekarza Dawida Kacprzyka tematem "numer jeden" w KO. "Rujnująca historia", "fatalny przekaz"

Dawid Kacprzyk, radny dzielnicy Ursus, jest lekarzem w trakcie specjalizacji

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Sprawę 29-letniego Dawid Kacprzyka, radnego dzielnicy Ursus, który jako lekarz w trakcie specjalizacji w 2025 roku zarobił 1,6 miliona złotych, jak mówiła Arleta Zalewska, politycy Koalicji Obywatelskiej określają jako "rujnującą dla nich historię". "Fatalny przekaz dla naszych wyborców" - takie głosy współprowadząca "Podcast polityczny" słyszy od ważnych polityków ugrupowania.

Konrad Piasecki zauważył, że do tego dodawane jest też "bardzo wiele mówiące sformułowanie o nowych ośmiorniczkach", które, jak przypomniał, przeszły do historii jako symbol tak zwanej afery podsłuchowej z 2015 roku.

Afera z lekarzem. "Muszą się tłumaczyć"

Według Zalewskiej, sprawa jest bardzo trudna dla KO z trzech powodów. - Pierwszy: młody - dodam to - bezczelny, zarabiający gigantyczne pieniądze radny Koalicji Obywatelskiej - wymieniła.