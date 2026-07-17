Polska Rafał Bochenek grozi wyrzuceniem. Statut PiS przewiduje też inne kary Mikołaj Gątkiewicz |

Błaszczak o ultimatum dla stowarzyszenia Morawieckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło zakaz działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym dla członków partii. Termin ultimatum mija 23 lipca, o czym informował w środę rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak zapowiedział, w przypadku niedostosowania się do decyzji kierownictwa PiS, uruchomiona wobec takiego członka "zostanie procedura wykluczenia z partii" za pośrednictwem komitetu politycznego.

Członkowie PiS mają do 23 lipca przesłać szefowi klubu Mariuszowi Błaszczakowi oświadczenie o braku przynależności do takiego stowarzyszenia. Dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska dotarła do treści dokumentu. Czytamy w nim, że niezłożenie oświadczenia w terminie "skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w Statucie Prawa i Sprawiedliwości".

Co mówi statut PiS?

Zgodnie ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, pierwszym krokiem do ukarania członka partii jest wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Członek PiS ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w razie nieprzestrzegania postanowień Statutu, niestosowania się do decyzji władz PiS, postępowania sprzecznego z programem PiS, prowadzenia działalności stanowiącej zagrożenie dla interesów PiS. Art. 39 statutu PiS

Wykluczenie z partii - o którym mówił Bochenek - nie jest jedyną karą przewidzianą w statucie. Zgodnie z artykułem 40., w postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane następujące kary:

upomnienie,

nagana,

zakaz pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat,

wykluczenie z PiS.

W kwietniu naganą przez komisję etyki PiS ukarani zostali Jacek Kurski i Waldemar Buda. W serii wpisów na X Kurski oskarżył wtedy Morawieckiego o działanie na niekorzyść PiS

Wykluczenie z członkostwa w partii

Postępowanie dyscyplinarne nie jest jednak jedyną drogą. Wniosek o "wykluczenie członka" lub "zakazanie przez niego pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat" może również wpłynąć bezpośrednio do komitetu politycznego PiS . Może się tak stać w przypadku "rażącego naruszenia zasad statutowych i obowiązków członka PiS uniemożliwiającego lub zagrażającego realizacji celów programowych lub linii politycznej PiS". Zostaje on wtedy wykluczony przez komitet na mocy uchwały.

Wykluczonemu członkowi przysługuje możliwość odwołania się do koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego, który musi się odnieść do decyzji komitetu w ciągu 30 dni. Odwołanie "nie wstrzymuje jednak wykonania zaskarżonej uchwały".

Członkostwo w innych organizacjach

O utracie członkostwa w partii mówi również artykuł 6 ustęp 3 statutu, który odnosi się do trwającego obecnie konfliktu w PiS.

Członkostwo w PiS ustaje wskutek członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnego wspierania takiej partii lub organizacji. Art. 6 ust. 3 statutu PiS

Do tego zapisu nawiązał w czwartkowym wpisie Rafał Bochenek. "Cele stowarzyszenia 'Rozwój Plus' są jasne - polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością PiS. Co więcej, działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów" - napisał.