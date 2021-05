Transpłciowość przedstawiona "w kontekście patologii". RPO interweniuje w sprawie policyjnego podręcznika

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar napisał we wtorek 4 maja w sprawie podręcznika pod tytułem "Patologie społeczne – wybrane zagadnienia" (Legionowo 2020, materiał dydaktyczny nr 191) do inspektor Anny Rosół, komendantki Centrum Szkolenia Policji.

"Taki sposób opisu może prowadzić do powstania czy utrwalenia negatywnych stereotypów"

Jak napisał w liście RPO, jego niepokój "wzbudziło umieszczenie wśród tych zjawisk transpłciowości". "Kontekst podręcznika wskazuje, że zarówno to, jak również 'społeczność LGBT Q' (do której autor zalicza 'reprezentantów Gender Fluid') są rozpatrywane w pejoratywnym kontekście patologii. Taki sposób opisu transpłciowości może prowadzić do powstania czy utrwalenia negatywnych stereotypów" – czytamy.

Dodał, że "z byciem osobą transpłciową nie wiąże się też żaden określony stosunek do obowiązującego systemu wartości". "Transpłciowość jest bowiem jedynie pewnym trwałym sposobem przeżywania swojej płci" - napisał Bodnar w liście do inspektor Rosół.

Bodnar: podręcznik nie próbuje wyjaśnić kim są osoby transpłciowe lub niebinarne

Bodnar zauważył, że zjawisko transpłciowości obejmuje też tzw. osoby niebinarne. "To takie, których tożsamość płciowa nie zakłada identyfikacji z konkretną płcią – kobiecą lub męską – przejawiając cechy obu płci, co może dotyczyć zarówno kwestii biologicznych, jak i społecznych. Osoby niebinarne często potocznie określane są jako osoby "genderfluid", jednakże określenie to każdorazowo odnosi się do kwestii tożsamości płciowej, która związana jest z cechą osobową, nie swobodnym wyborem" - napisał.