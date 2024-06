Polacy za ustawą o związkach partnerskich

Prace nad ustawą o związkach partnerskich

Choć, jak wskazują wyniki sondażu IBRiS, zdecydowana większość wyborców koalicji rządzącej popiera uchwalenie ustawy o związkach partnerskich, wchodzące w jej skład partie wciąż nie mogą dojść do porozumienia co do jej planowanej treści i daty wdrożenia. W środę przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska poruszyła kwestię ustawy podczas wizyty w Radiu Zet. - Jesteśmy przez pół roku dopiero w rządzie, więc myślę, że za wcześnie oceniać wszystkie postulaty, które obiecywaliśmy i które są na finiszu, na przykład związki partnerskie - powiedziała. Kontynuując wątek, dodała: "myślę, że w tym tygodniu będziemy mogli to już ogłosić".

Katarzyna Kotula, która odpowiada za projekt ustawy o związkach partnerskich w Sejmie dziennikarzom, że "w czerwcu decyzja musi zapaść". Podkreśliła, że zrobi co w jej mocy, by ustawa była projektem rządowym. Ministra przekazała, że jest umówiona z liderem PSL na "ostatnią, w jej ocenie, najważniejszą" rozmowę nt. projektu.

O to, czy jest porozumienie w sprawie związków partnerskich, pytany był również marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Moja wiedza jest taka, że nie wiem. Wiem, jakie jest stanowisko Polski 2050 i moje osobiste. Jeżeli będzie ustawa o związkach partnerskich, będę głosował za ustawą o związkach partnerskich. Mówiłem to od pięciu lat tysiące razy. Nic się w tej sprawie nie zmieniło - powiedział w środę lider Polski 2050. Zapytany, czy rozmawiał z ministrą Kotulą, Hołownia odparł przecząco. - Nie było takich rozmów, nikt się do mnie o taką rozmowę nie zwracał. Nie jestem pewien, ale z tego, co pamiętam, wiem i się orientuję, nie było też takiej prośby chyba wyrażonej w stosunku do naszego klubu ze strony pani minister Kotuli - dodał.