Polacy o odebraniu pensji Zbigniewowi Ziobrze. Sondaż

Prezydium Sejmu zdecydowało w tym tygodniu o odebraniu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 procent wynagrodzenia - przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty. To oznacza, że były minister sprawiedliwości będzie dostawał 1350 złotych - jak precyzował marszałek. Pracownia Opinia24 zapytała Polaków, jak oceniają tę decyzję.

Na pytanie "jak ocenia Pan/Pani decyzję marszałka Sejmu o odebraniu pensji poselskiej Zbigniewowi Ziobrze, który przebywa na Węgrzech", odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie" wybrało 44 proc. badanych, a "raczej pozytywnie" 19 proc. Negatywnie decyzję ocenia 19 proc., z czego "raczej negatywnie" - 10 proc., a "zdecydowanie negatywnie" - 9 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 18 proc. uczestników sondażu.

Jak ocenia Pan/Pani decyzję marszałka Sejmu o odebraniu pensji poselskiej Zbigniewowi Ziobrze, który przebywa na Węgrzech? Źródło: TVN24

Jak wynika z sondażu, decyzję o odebraniu pensji pozytywnie ocenia 94 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 90 proc. wyborców Lewicy i aż 95 proc. wyborców PSL. Ale podobnego zdania jest też niemal dwie trzecie wyborców Konfederacji (63 proc.) i prawie jedna trzecia (31 proc.) wyborców obecnego ugrupowania Ziobry - Prawa i Sprawiedliwości.

Badanie wykonano przez pracownię Opinia24 techniką CATI i CAWI, na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, termin realizacji 11-12 marca 2026.

Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za byłym ministrem sprawiedliwości europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

