Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sojusz z Chinami, który miałby chronić Polskę. Ostrzeżenie przed propagandą w sieci

Defilada wojskowa w Pekinie
Cała rozmowa z ekspertem ds. dezinformacji Peterem Pomerantsevem
Źródło: TVN24 BiŚ
Do Polski może docierać propaganda o możliwym sojuszu z Chinami, który rzekomo zapewniałby nam bezpieczeństwo przed Rosją - ostrzega Patrycja Krzyśpiak z NASK. Według ekspertki, chińska propaganda może nasilić się zwłaszcza po ataku USA w Wenezueli.

Powielane przez prorosyjskie konta chińskie treści propagandowe mogą dotrzeć do Polski - ostrzega Patrycja Krzyśpiak z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy). Zauważa, że po interwencji USA w Wenezueli w sieci może pojawić się więcej treści uderzających w integralność Zachodu i NATO, które mogą być powielane przez konta prorosyjskie.

- Musimy bardzo uważać na to, czy nie przenika do nas propaganda o "innej drodze", o sojuszu z Chinami, który (rzekomo) zapewniłby nam w Polsce bezpieczeństwo od Rosji - komentuje ekspertka. - Takie opowieści pojawiały się już wcześniej, a teraz mogą przybrać na sile – podkreśliła analityczka z NASK i dodała, że w dłuższej perspektywie "zakorzenienie" w debacie takich narracji może być korzystne dla Rosji i Chin.

"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy

Michał Istel

Propagandowa krytyka Zachodu i NATO

Po tym, jak 3 stycznia amerykańskie siły specjalne pojmały i wywiozły z Wenezueli Nicolasa Maduro, nieuznawanego przez wiele państw prezydenta tego kraju, odpowiedzialnego m.in. za fałszowanie wyborów i prześladowanie opozycji, Pekin oskarżył Waszyngton o "łamanie" prawa międzynarodowego i "bezczelne użycie siły". Chiny, podobnie jak Rosja, od lat inwestowały w wenezuelski przemysł wydobywczy, a także m.in. w telekomunikację.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach
FAŁSZ"Masowe protesty" przeciwko interwencji w Wenezueli? Co to za nagrania
Gabriela Sieczkowska
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
BIZNES
Raport DFRLab. Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są
Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są
KONKRET24

- W chińskiej infosferze pojawi się teraz z pewnością jeszcze więcej materiałów uderzających w zasadność istnienia NATO i w jego zdolności militarne - przyznała Krzyśpiak i zwróciła uwagę, że na chińskich kontach, które wcześniej były na przykład krytyczne wobec Polski, teraz krążą przekazy dotyczące Wenezueli. Jej zdaniem "to nie są boty" ani anonimowi użytkownicy. Z badań chińskich operacji wpływu wynika bowiem, że takie konta propagandowe prowadzą żywi ludzie, którzy produkują "zsynchronizowany" przekaz.

Jak podkreśliła ekspertka, chińska propaganda wymierzona w NATO, integralność Zachodu i relacje transatlantyckie jest zbieżna z narracjami rozsiewanymi przez Rosję. Kremlowskie narracje, w tym także treści antypolskie i antyukraińskie, przenikają według Krzyśpiak do chińskiej infosfery za pośrednictwem głównych chińskich platform społecznościowych, takich jak Weibo, Toutiao czy Douyin (chiński odpowiednik TikToka), gdzie aktywnie działają rosyjskie media, m.in. Russia Today, Sputnik czy Ruptly.

Kopiowanie chińskiej propagandy

Jak zauważyła Krzyśpiak, chińskie przekazy dezinformacyjne mogą być powielane m.in. przez konta prorosyjskie, które w Polsce są wciąż bardziej aktywne niż prochińskie i są znane od 2022 r. z antyukraińskiej propagandy. Niektóre z nich, m.in. na platformie X, bardzo szybko nagłośniły ostatnio według ekspertki wpisy o "prawie" Chin do ataku na Tajwan w następstwie operacji USA w Wenezueli, które zalały wcześniej chiński internet. Jak podała stacja CNN, do poniedziałkowego wieczoru ponad 650 milionów wyświetleń na platformie Weibo dotyczyło schwytania Maduro i m.in. tego, czy Chiny nie mogą zrobić "tego samego" co USA w Wenezueli i "przejąć Tajwan".

Według Krzyśpiak ten wątek pojawił się w sinosferze jeszcze przed oficjalnym komunikatem chińskiego MSZ potępiającym USA i mógł być, przynajmniej na początku, spontaniczny, "biorąc pod uwagę stopień antyzachodnich nastrojów w Chinach". Z drugiej strony analityczka przyznała jednak, że treści niepożądane przez władze są zawsze moderowane zgodnie z tym, co zdecyduje Departament Propagandy i Komunistyczna Partia Chin, a wpisy o Tajwanie nie były przez władze ograniczane, a więc mogły mieć "odgórną" akceptację.

Jak zauważa Krzyśpiak, Pekin zareagował na amerykański pokaz siły w Wenezueli wzmocnieniem antyzachodniej, a w szczególności antynatowskiej narracji, a treści propagandowe będą także wykorzystywane w polskiej infosferze, na przykład do podawania w wątpliwość zasadności członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej.

OGLĄDAJ: Polska na celowniku. "Mamy do czynienia z zupełnie nową kartą historii"
Incydent na torach kolejowych

Polska na celowniku. "Mamy do czynienia z zupełnie nową kartą historii"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
RosjaChinyFake NewsDezinformacjaPolskaWenezuelaNATO
Czytaj także:
Samochód uszkodził SOR i karetkę
Pasażerka przypadkowo uruchomiła auto, uszkodziła wejście do SOR i karetkę
Trójmiasto
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
Zabójca "Pershinga" wychodzi na wolność. Zmienił nazwisko
Katowice
imageTitle
Australian Open nie dla mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
Opiekun porzucił psa w Wigilię
Wyrzucił psa na ulicę i odjechał
Poznań
UW
Ogłoszono Słowo Roku 2025. Internauci i językoznawcy niemal zgodni
Polska
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Ważny dowódca zdymisjonowany
WARSZAWA
shutterstock_2470895313
Nvidia stawia twarde warunki Chińczykom. Gigant wymaga pełnej przedpłaty
BIZNES
Andrzej Duda
"Jest Nawrocki, Dudy ni ma - sorry, taki mamy klimat"
Polska
21-latka potrąciła śmiertelnie rowerzystę
Tragedia na drodze. Nie żyje rowerzysta potrącony przez 21-latkę
Kujawsko-Pomorskie
Tragiczny wypadek na budowie
Mężczyzna zginął wciągnięty przez maszynę budowlaną
Olsztyn
sygnalizacja
Kolizja i poród na skrzyżowaniu
Rzeszów
24-latek jechał monocyklem przez centrum Wrocławia
Pędził elektrycznym monocyklem szybciej od samochodów
Wrocław
Policja (zdj. ilustracyjne)
Przez kilka godzin więzili 22-latka. Bili go i grozili mu nożem
Poznań
Zima w Warszawie
Świąteczny "exodus" mieszkańców stolicy
WARSZAWA
Renee Nicole Good
Kim była Renee Nicole Good śmiertelnie postrzelona przez agenta ICE
Świat
pociąg Polregio kolej
Dwa pociągi spotkały się na jednym torze. Jest śledztwo porkuratury
Katowice
imageTitle
Niepamięć Sabalenki. Zrewanżowała się rywalce
EUROSPORT
sztuczne ognie shutterstock_1869890365
Co łączy fajerwerki, witaminę C i męską niepłodność? Nowe badania
Zdrowie
Donald Trump
Telefon w trakcie wywiadu. Trump pozwolił, by dziennikarze się przysłuchiwali 
Świat
Pasażerka auta doznała obrażeń
Bryła lodu spadła z ciężarówki na jadące auto. Ranna kobieta
Poznań
shutterstock_2192376717
Bezrobotne "zetki" spod Wawelu. Jest ich coraz więcej, choć wciąż bardzo mało
Kraków
Śnieg, potok
"Jedna premia nie jest w stanie wyzerować długu"
METEO
Zimowe widoki z Tatr
Bardzo trudne warunki w Tatrach. Łatwo o lawinę
Tatry
imageTitle
Dwukrotny zdobywca Złotej Piłki poważnie chory
EUROSPORT
Niewybuch (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch na lotnisku. Kilkunastu pracowników opuściło obszar
Najnowsze
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Uszkodzona rura ciepłownicza, kobieta poparzona wrzątkiem. Naprawili awarię
WARSZAWA
shutterstock_2472093861
Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi gwałtownie w górę. Pomogło kilka czynników
BIZNES
Pożar w Płocku
Pożar w bloku i ewakuacja. Policja pokazuje nagranie
WARSZAWA
Opady śniegu w Polsce
Radar opadów śniegu. Gdzie go dosypie
METEO
Wenezuela
"Lewicowi przywódcy prawdopodobnie nieustannie oglądają się za siebie"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica