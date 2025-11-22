Jesienny atak zimy. Śnieżne krajobrazy na waszych zdjęciach

Zima zaatakowała w Polsce, choć w kalendarzach mamy jeszcze jesień. W górach miejscami spadło już nawet pół metra śniegu. Biały puch przyprószył także na wschodzie kraju i nad morzem. Zdjęcia zimowych krajobrazów otrzymaliśmy na Kontakt24.
Zaczęło się w nocy z czwartku na piątek. To właśnie wtedy - zgodnie z zapowiedziami synoptyków - zima uderzyła w południe kraju. W górach zrobiło się biało. Ale śnieżna aura zawitała także nad Bałtykiem. Zgodnie z prognozami, na południu Polski śnieg ma sypać dalej.
Zimowy krajobraz zapiera dech w piersiach, ale ratownicy apelują o ostrożność. A drogowcy przypominają o obowiązku dostosowania prędkości i wymianie opon na zimowe. W wyniku ataku zimy w sobotę rano ponad 60 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu. Na Podkarpaciu było już ponad 370 interwencji związanych z pogodą.
Śnieg w obiektywach Reporterów24
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z Sanoka, Rzeszowa, Przemyśla i innych miejscowości na Podkarpaciu.
Zima w Sanoku (Podkarpackie)
Zima w Rzeszowie (Podkarpackie)
Śnieg w Dębicy (Podkarpackie)
Zima w miejscowości Lesko (Podkarpackie)
Cała na biało jest także Małopolska.
Zima w Krakuszowicach (Małopolskie)
Śnieg przyprószył także w województwie lubelskim.
Śnieg w miejscowości Parośla (Lubelskie)
Śnieg w miejscowości Wielącza (Lubelskie)
I na Mazowszu, choć nieco mniej widowiskowo.
Piękny zimowy krajobraz zapanował także nad Bałtykiem. Tutaj wczorajsze zdjęcia z Gryfic w województwie zachodniopomorskim.