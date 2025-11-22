Jesienny atak zimy. Śnieżne krajobrazy na waszych zdjęciach

Zima w Przemyślu (Podkarpackie) Źródło: Janusz/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zaczęło się w nocy z czwartku na piątek. To właśnie wtedy - zgodnie z zapowiedziami synoptyków - zima uderzyła w południe kraju. W górach zrobiło się biało. Ale śnieżna aura zawitała także nad Bałtykiem. Zgodnie z prognozami, na południu Polski śnieg ma sypać dalej.

Zimowy krajobraz zapiera dech w piersiach, ale ratownicy apelują o ostrożność. A drogowcy przypominają o obowiązku dostosowania prędkości i wymianie opon na zimowe. W wyniku ataku zimy w sobotę rano ponad 60 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu. Na Podkarpaciu było już ponad 370 interwencji związanych z pogodą.

Śnieg w obiektywach Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z Sanoka, Rzeszowa, Przemyśla i innych miejscowości na Podkarpaciu.

Zima w Sanoku (Podkarpackie) Zima w Sanoku (Podkarpackie) Źródło: Renata/Kontakt24 Zima w Sanoku (Podkarpackie) Źródło: Renata/Kontakt24

Śnieg na Podkarpaciu Źródło: Beata/Kontakt24

Zima w Rzeszowie Źródło: Beata/Kontakt24

Zima w Rzeszowie Źródło: Grzegorz/Kontakt24

Zima w Rzeszowie (Podkarpackie) Zima w Rzeszowie (Podkarpackie) Źródło: Jurek/Kontakt24 Zima w Rzeszowie (Podkarpackie) Źródło: Jurek/Kontakt24 Zima w Rzeszowie (Podkarpackie) Źródło: Jurek/Kontakt24

Śnieg w Dębicy (Podkarpackie) Śnieg w Dębicy (Podkarpackie) Źródło: Beata25/Kontakt25 Śnieg w Dębicy (Podkarpackie) Źródło: Beata25/Kontakt25

Zima w miejscowości Lesko (Podkarpackie) Zima w miejscowości Lesko (Podkarpackie) Źródło: Jerzy/Kontakt24 Zima w miejscowości Lesko (Podkarpackie) Źródło: Jerzy/Kontakt24

Cała na biało jest także Małopolska.

Zima w Krakuszowicach (Małopolskie) Zima w Krakuszowicach (Małopolskie) Źródło: Irek/Kontakt24 Zima w Krakuszowicach (Małopolskie) Źródło: Irek/Kontakt24

Śnieg przyprószył także w województwie lubelskim.

Śnieg w miejscowości Parośla (Lubelskie) Śnieg w miejscowości Parośla (Lubelskie) Źródło: Mariusz/Kontakt24 Śnieg w miejscowości Parośla (Lubelskie) Źródło: Mariusz/Kontakt24 Śnieg w miejscowości Parośla (Lubelskie) Źródło: Mariusz/Kontakt24

Śnieg w miejscowości Wielącza (Lubelskie) Śnieg w miejscowości Wielącza (Lubelskie) Źródło: Anna/Kontakt24 Śnieg w miejscowości Wielącza (Lubelskie) Źródło: Anna/Kontakt24 Śnieg w miejscowości Wielącza (Lubelskie) Źródło: Anna/Kontakt24

I na Mazowszu, choć nieco mniej widowiskowo.

Zima w Głoskowie (Mazowieckie) Źródło: Marek/Kontakt24

Piękny zimowy krajobraz zapanował także nad Bałtykiem. Tutaj wczorajsze zdjęcia z Gryfic w województwie zachodniopomorskim.

Zima, Gryfice (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24/ Krystian

Opady śniegu na Pomorzu Zachodnim Opady śniegu na Pomorzu Zachodnim Źródło: Kontakt24 - Manhattan Opady śniegu na Pomorzu Zachodnim Źródło: Kontakt24 - Manhattan