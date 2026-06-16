Polska Śmierć młodej kobiety w Małopolsce. Policja znalazła też ciało jej byłego partnera Kamila Grenczyn |

Małopolskie. Zabójstwo 19-latki w Mszanie Dolnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak poinformowała policja, do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie gminy Mszana Dolna. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 22.20 19-letni mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia" - podano w komunikacie.

Mimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się uratować życia 19-latki. W związku z prowadzonymi czynnościami policja opublikowała wizerunek i dane poszukiwanego.

We wtorek rano rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w rozmowie z reporterem TVN24 poinformowała, że policjanci natrafili w masywie leśnym na ciało mężczyzny.

- Dzisiaj po kilku godzinach poszukiwań załoga policyjnego śmigłowca zauważyła ciało mężczyzny nad terenem, który był przeszukiwany. Na miejscu trwają policyjne działania. Będziemy ustalać tożsamość. Wszystko wskazuje na to, że jest to ciało poszukiwanego 19-latka - podała podinspektor Katarzyna Cisło.

Ciało 19-latka zostało znalezione w lesie Źródło zdjęcia: TVN24

Jak przekazała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury prok. Justyna Rataj-Mykietyn., przy zwłokach ujawniono ostre narzędzie, które mogło zostać użyte do popełnienia zbrodni.

- Ostateczne potwierdzenie wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań i ekspertyz – zaznaczyła rzeczniczka prokuratury.

"Byli parą, rozstali się"

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 19-latek zaatakował kobietę w poniedziałek wieczorem po tym, jak wróciła z pracy do domu w Mszanie Górnej. Do ataku doszło na posesji, gdzie mężczyzna miał zadać jej kilka ciosów ostrym narzędziem.

- Mężczyzna i kobieta byli parą, jednak jakiś czas temu rozstali się. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca zaatakował kobietę po jej powrocie z pracy, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta zmarła, a sprawca oddalił się w rejon masywu leśnego – powiedziała prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii.

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