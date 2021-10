Pędzili po Słowacji, zginęła postronna osoba. Koniec śledztwa w sprawie trzech Polaków

Prokuratura: celowo dopuścił się narażenia ludzi na ryzyko śmierci

- Aktualna kwalifikacja prawna wskazuje, że celowo dopuścił się narażenia ludzi na ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń i spowodowanie śmierci osoby postronnej. Za to przestępstwo grozi od 15 do 20 lat pozbawienia wolności - przekazuje prokurator.

Trzeci podejrzany to Łukasz K., organizator wyjazdu, podczas którego doszło do wypadku. Słowaccy prokuratorzy uznali, że dwaj Polacy również dopuścili się świadomego narażenia ludzi na ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń. Grozi im za to od czterech do 10 lat więzienia.