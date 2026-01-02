Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona spodziewają się dziecka

Sławosz Uznański-Wiśniewski odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. Źródło: tvn24.pl

"Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" - napisał w mediach społecznościowych Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Rozwiń Źródło: Facebook

Drugi Polak w kosmosie

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski urodził się 12 kwietnia 1984 roku w Łodzi - w 23. rocznicę pierwszego lotu w kosmos Jurija Gagarina. - W każde urodziny moja mama życzyła mi wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kosmonauty - wspominał podczas jednej z konferencji. Po maturze z VIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi studiował elektronikę i telekomunikację na Politechnice Łódzkiej. Od 2011 roku pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Szwajcarii.

W czerwcu i lipcu 2025 roku był uczestnikiem misji Axiom-4, poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Stał się tym samym drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym przedstawicielem naszego kraju na ISS. Podczas misji prowadził zaawansowane eksperymenty naukowe z zakresu biologii, technologii i medycyny, promując jednocześnie polską naukę i kulturę.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska to posłanka Koalicji Obywatelskiej.

