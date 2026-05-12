Polska

Siostra Chmielewska o "skandalicznej" decyzji. "Do jasnej anielki, oni mają twarze!"

Siostra Małgorzata Chmielewska o pomocy dla Ukraińców: do jasnej anielki, oni mają twarze
Ta decyzja władz, absolutnie skandaliczna i polityczna, niemająca żadnego uzasadnienia ekonomicznego, sprawia, że tysiące ludzi zostały w tej chwili bez jakiegokolwiek oparcia - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 siostra Małgorzata Chmielewska o decyzji rządu o wygaszaniu pomocy dla obywateli Ukrainy. Redaktor Piotr Pacewicz apelował o wsparcie zbiórki na rzecz pomocy Ukraińcom.

W serwisie Pomagam.pl trwa zbiórka "Pomóżmy Ukraińcom", założona przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. Akcja ma związek z wejściem w życie "ustawy wygaszającej" pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce, zgodnie z którą niepracujący Ukraińcy między innymi tracą prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, czy nie otrzymują świadczeń socjalnych.

Komentując tę sprawę, przełożona katolickiej Wspólnoty "Chleb Życia" siostra Małgorzata Chmielewska mówiła we wtorkowych "Faktach po Faktach" w TVN24, że w prowadzonych przez jej organizację dziewięciu domach dla potrzebujących, znajduje się około 250 osób, z czego prawie 40 to osoby starsze, chore lub z niepełnosprawnościami, które nie mogą pracować.

- Wszystkie te osoby zostały pozbawione kompletnie jakiejkolwiek pomocy, ze strony państwa polskiego - oznajmiła. - Ta decyzja władz, absolutnie skandaliczna i polityczna, niemająca żadnego uzasadnienia ekonomicznego, sprawia, że tysiące ludzi zostało w tej chwili bez jakiegokolwiek oparcia - dodała.

Anna Vozna

Siostra Chmielewska: jesteśmy w ogromnej desperacji

Gościni "Faktów po Faktach" zaznaczyła, że większość z osób, którymi opiekuje się jej organizacja, stanowią uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy, którzy posiadają polskie orzeczenie o niepełnosprawności, a pomimo tego nie mają dostępu do opieki medycznej.

- Jesteśmy w tej chwili w ogromnej desperacji. (...) Prowadzimy domy dla ludzi bezdomnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych, wspaniałe, z opieką medyczną, ale co z tego, kiedy nasi lekarze nie mogą skierować tych ludzi na badania, nie możemy wykupić im leków, albo też musimy opłacić te leki w stu procentach? - kontynuowała.

Gdy prowadząca Diana Rudnik zwróciła uwagę, że siostra ma "emocjonalne podejście" do tej sprawy, siostra natychmiast zaprzeczyła.- To nie są emocje. Ja tych ludzi tu mam i ja im patrzę w oczy. Oni mają twarze, do jasnej anielki, oni mają twarze! - mówiła.

Siostra Chmielewska przytoczyła następnie znany jej przypadek niewidomej Pani Julii, która uciekła z Sum na wschodzie Ukrainy. - Ona uciekła w siódmym miesiącu ciąży. Co mam jej powiedzieć? To, co piszą oszaleli komentatorzy? Wy..., trzy kropki, na Ukrainę? Dokąd? - pytała retorycznie.

Pacewicz: to głos sprzeciwu wobec polityki wygaszania

Drugi gość programu, redaktor Piotr Pacewicz z OKO.PRESS apelował o wsparcie zbiórki "Pomóżmy Ukraińcom". Podkreślił przy tym, że liczy się każdy grosz. - To jest też głos troszkę naszego sprzeciwu wobec polityki tego wygaszania, które zastosował rząd - dodał. 

- Niestety tutaj liberałowie trochę weszli w taką logikę nacjonalistycznego prawicowego myślenia o prawach Ukraińców, tak jakby nie biorąc pod uwagę tego, że przecież to nie są po prostu uchodźcy z jakiegoś tam kraju, tylko to są ludzie, którzy opuścili swój kraj, bo tam jest wojna - ocenił Pacewicz.

Pytany o to, czy jego zdaniem w ślad za zbiórką pójdzie też apel o zmianę przepisów, odparł, że te działania są "głosem, który rządzący powinni usłyszeć".

- To jest jakiś też głos nie tylko naszej dumy z tego, że jesteśmy solidarnym narodem, ale również naszego sprzeciwu wobec tego, że zostaliśmy przez władzę potraktowani jako jacyś biznesmeni w stylu Trumpa. Zresztą fałszywie to rozumiejąc, bo obecność Ukraińców w Polsce, jak wiadomo, nam się bardzo opłaca - skwitował.

