Co trzeba wiedzieć o sinicach | 17.07.2023

Sinice należą do głównych powodów czasowego zamykania kąpielisk w Polsce. Do ich masowego rozwoju dochodzi najczęściej podczas upalnej, bezdeszczowej i bezwietrznej pogody. Kontakt z wodą skażoną tymi bakteriami – przez kąpiel lub jej przypadkowe spożycie – może prowadzić do nieprzyjemnych objawów zdrowotnych. Dzięki systematycznym kontrolom prowadzonym przez sanepid możliwe jest szybkie ostrzeganie przed zagrożeniem w konkretnych zbiornikach wodnych.

Lista zamkniętych kąpielisk

Z informacji opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny 14 lipca wynika, że kilka kąpielisk zlokalizowanych nad jeziorami, zalewami i innymi zbiornikami wodnymi w Polsce zostało zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Czerwona flaga powiewa na następujących kąpieliskach:

Kąpielisko Małe Swornegacie nad jeziorem Charzykowskim (woj. pomorskie),

Kąpielisko nad jeziorem Skrzynki Duże w Nowym Karpnie (woj. pomorskie),

Kąpielisko nad Zalewem Kluczbork w Ligocie Górnej (woj. opolskie),

Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Pilicy w Smardzewicach (woj. łódzkie),

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany nad jeziorem Paprocany (woj. śląskie).

Gdzie nie można się kąpać?

Na interaktywnej mapie udostępnionej przez Główny Inspektorat Sanitarny kolorem czerwonym oznaczono kąpieliska, które zostały czasowo zamknięte (między innymi z powodu sinic). Mapa jest regularnie uzupełniana o najnowsze dane. Zielone oznaczenia wskazują miejsca, gdzie jakość wody pozwala na bezpieczne korzystanie z kąpieli.

Interaktywna mapa z zaznaczonymi kąpieliskami i innymi akwenami wodnymi dostępna jest także na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sinice w wodzie – przyczyny i skutki zakwitu

Sinice to jedne z najstarszych znanych organizmów żyjących na Ziemi. Te bakterie potrafią zasiedlać nawet najbardziej ekstremalne środowiska – spotkać je można zarówno w glebach, na skałach czy korze drzew, jak i na lodowcach, w gorących źródłach oraz w wodach słodkich i słonych.

Charakteryzują się dużą odpornością na niedobory tlenu i wysokie pH, a w umiarkowanych ilościach pełnią istotną rolę w naturalnych zbiornikach wodnych.

Kiedy jednak dojdzie do ich masowego rozwoju, ograniczają dopływ światła i tlenu do głębszych partii wody, prowadząc do śmierci innych organizmów wodnych. Efektem tego są nieprzyjemny zapach oraz pogorszenie wyglądu akwenu.

Zakwity sinic to zjawisko powszechnie występujące w środowisku naturalnym, szczególnie w sezonie letnim. Sprzyjają im takie warunki jak wysoka temperatura wody (powyżej 16–20°C), brak opadów, słabe wiatry oraz ograniczone mieszanie się warstw wodnych.

Ze względu na zmienność warunków atmosferycznych, nie da się dokładnie przewidzieć, kiedy i gdzie sinice się pojawią, ani jak długo będą się utrzymywać. Zwykle dłużej zalegają w miejscach osłoniętych od wiatru, gdzie ruch wody jest niewielki.

Niektóre gatunki sinic mogą wytwarzać szkodliwe toksyny. Kontakt z wodą, w której doszło do ich zakwitu - przez kąpiel lub przypadkowe połknięcie - może prowadzić do podrażnień skóry, pieczenia i łzawienia oczu, a także dolegliwości takich jak wymioty, biegunka, gorączka czy bóle stawowo-mięśniowe.