Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sejm wybrał sześcioro kandydatów, którzy zarekomendowani zostali wcześniej przez Prezydium Sejmu.

Nowymi sędziami TK są:

Krystian Markiewicz, sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości;

Maciej Taborowski, dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN;

Marcin Dziurda, dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

Anna Korwin-Piotrowska, sędzia, obecnie prezes Sądu Okręgowego w Opolu;

Dariusz Szostek, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego;

dr Magdalena Bentkowska, adwokat.

Dwóch kandydatów na sędziów TK zgłosił klub PiS. Byli to prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Michał Skwarzyński, adiunkt z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W czwartek wieczorem po wielogodzinnym posiedzeniu sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała kandydaturę Skwarzyńskiego, odrzuciła Kotowskiego.

Wakaty w Trybunale Konstytucyjnym

Od grudnia 2025 roku Trybunał Konstytucyjny liczy 9 na 15 sędziów, co oznacza sześć wakatów. Sejm do tej pory cztery razy nie wybrał kandydatów zgłoszonych przez PiS.

W środę rano marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Izba dokona wyboru sędziów TK w piątek. Dodał, że prezydium Sejmu rekomendowało sześć nazwisk pretendentów do TK.

Sejm wybiera sędziów Trybunału indywidualnie na dziewięcioletnie kadencje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

"Prezydent ma obowiązek odebrać ślubowanie"

Ostatnim krokiem w procedurze mianowania nowych sędziów TK jest przyjęcie ich ślubowania od prezydenta. W 2015 roku prezydent Andrzej Duda nie przyjął jednak ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm większością głosów PO. W efekcie mianowanych w ich miejsce sędziów wybranych przez PiS rząd nazywa dublerami.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek pytany był w piątek, co rząd planuje zrobić, jeśli ta sytuacja się teraz powtórzy. - Mamy plan B, ale ja go będę ujawniał wtedy, kiedy będą okoliczności do tego, żeby go zastosować - powiedział w Sejmie bezpośrednio po głosowaniu.

- Ja apeluję do pana prezydenta, żeby nie próbował łamać konstytucji. Wyboru sędziów Trybunału dokonuje parlament. Prezydent ma odebrać to ślubowanie, ma obowiązek zrobić to bezzwłocznie. Mam nadzieję, że dzisiaj już te dokumenty będą w kancelarii prezydenta i będziemy oczekiwać na jego szybką decyzję, bo ta instytucja musi szybko działać - mówił Waldemar Żurek.

