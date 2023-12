"Proszę o ciszę, rozmawiam z panem posłem Macierewiczem". Zamieszanie na mównicy sejmowej

Antoni Macierewicz na mównicy sejmowej

Gdy Macierewicz podszedł do marszałka Szymona Hołowni, mikrofony zarejestrowały, że chce odnieść się do przemówienia Nowackiej. - W związku z kłamstwami wobec mojej osoby uprzejmie proszę o możliwość sformułowania protestu przeciwko tym kłamstwom - stwierdził Macierewicz. Nowacka mówiła m.in., że Macierewicz nie powinien się wypowiadać o polityce prorosyjskiej oraz że doprowadził do największego podziału społecznego. Po tym, jak Macierewicz zwrócił się z prośbą do Hołowni, na sali zrobiło się gwarno. - Proszę o ciszę, rozmawiam z panem posłem Macierewiczem - zwrócił się do posłów marszałek.