Sędziowie Synakiewicz i Pilśnik odsunięci od czynności służbowych. RPO żąda wyjaśnień od Ziobry

Sędziowie Adam Synakiewicz i Marta Pilśnik zostali odsunięci od czynności służbowych przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Oboje w swoich orzeczeniach odwołali się do wyroków unijnych trybunałów. Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek domaga się w tej sprawie wyjaśnień od Ziobry. Zdaniem RPO zarządzone przez ministra przerwy w w czynnościach służbowych sędziów zostały wydane z naruszeniem jednego z artykułów Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Sędzia Adam Synakiewicz i Marta Pilśnik zostali w ostatnim czasie zawieszeni w czynnościach służbowych przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. W obu przypadkach chodzi o sędziów, którzy w swoich orzeczeniach odwołali się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Teraz w sprawie tych sędziów wystąpił Rzecznik Prawo Obywatelskich Marcin Wiącek.

RPO w sprawie sędziów Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik

Jak wyjaśniono w informacji zamieszczonej na stronie RPO, "sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Adam Synakiewicz postanowił zbadać zgodność z prawem powołania sędziego, który wyrokował w pierwszej instancji i został powołany na ten urząd z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Odwołał się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".

Jak czytamy na stronie RPO, "zgodnie z tym przepisem, jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc".

RPO: zarządzenie przerwy w czynnościach tylko po spełnieniu przesłanek

Jak podkreślono, w wyroku ze stycznia 2009 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził konstytucyjność tego przepisu, zaznaczając jednocześnie, że przewiduje on procedurę wyłącznie "awaryjną", a zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych może być wydane po spełnieniu wymienionych przesłanek.

"Pierwsza łączy się z zatrzymaniem sędziego na 'gorącym uczynku' przestępstwa umyślnego. Szybka decyzja prezesa sądu lub ministra jest decyzją następczą, która tymczasowo porządkuje sytuację, co ma olbrzymie znaczenie m.in. dla prowadzonych przez tego sędziego konkretnych postępowań" - wyjaśnił RPO.

"Druga przesłanka dotyczy wykazania, że ze względu na rodzaj czynu sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagały natychmiastowego odsunięcia go od obowiązków służbowych. Jak wynika z wyroku TK, nacisk kładziony jest zatem na przesłanki pozamerytoryczne, niezwiązane z konkretnymi postępowaniami, jakie dany sędzia prowadzi, jednakże o takim kalibrze jakościowym, który przekreślałby realne prawo stron do sądu" - podał RPO.

RPO wzywa Ziobrę do złożenia wyjaśnień

Zdaniem RPO, przesłanki, które uprawniają do zarządzenia wobec sędziego przerwy w czynnościach, nie zostały w tym przypadku spełnione. "Tym samym zarządzone przez ministra przerwy w ich czynnościach służbowych zostały wydane z naruszeniem tego przepisu" - czytamy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w związku z tym do Ziobry o wyjaśnia w tej sprawy w terminie siedmiu dni.

Na swojej stronie RPO opublikował całość pisma skierowanego do szefa resortu sprawiedliwości. Wyjaśnił w nim, że z prośbą o podjęcie działań w tej kwestii zwrócili się do niego członkowie Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.

Sędziowie Synakiewicz i Pilśnik odsunięci od czynności służbowych

Wyrok TSUE w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej SN

W swoim orzeczeniu sędzia zastosowała wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca. TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał zaś Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień nieuznawanej przez SN jego Izby Dyscyplinarnej - która według wielu prawników, konstytucjonalistów i sędziów nie jest sądem w rozumieniu prawa - także w kwestiach na przykład uchylania immunitetów sędziowskich.

Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska wydała później rozporządzenia, w których częściowo zamroziła częściowo prace izby. Dotyczyło to spraw, które będą do niej wpływać. Przy toczących się sprawach Manowska zarządziła zwrócenie się do sędziów, którym te sprawy przydzielono o rozważenie powstrzymania się od orzekania.