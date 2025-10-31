Sędzia, którego nikt nie chciał sądzić. Pozostanie bezkarny?

Nietrzeźwy sędzia spowodował kolizję i uciekł. Są konsekwencje służbowe Źródło: tvn24

Wcześniej przez lata w sprawie Waldemara M. toczył się też proces karny. Początkowo sądy przerzucały się jednak sprawą. Najpierw żaden sędzia w dwóch kolejnych sądach nie chciał sądzić Waldemara M., później oskarżony przez ponad dwa lata nie stawiał się na swoim procesie, a ostatecznie sprawę prawomocnie umorzono.

Pił w pracy, spowodował kolizję i uciekł

Waldemar M. w sierpniu 2018 roku w godzinach pracy spożywał alkohol. Był wówczas sędzią Sądu Okręgowego w Suwałkach. Ponadto przewodniczącym wydziału karnego tego sądu. Po wyjściu z pracy wsiadł do samochodu i prowadząc pod wpływem alkoholu, wjechał w tył innego pojazdu, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca zapisał numery rejestracyjne sprawcy i sędzia został po kilkudziesięciu kilometrach zatrzymany przez policję. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,75 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Waldemar M. po tej sytuacji zrezygnował z funkcji przewodniczącego wydziału karnego Sądu Okręgowego w Suwałkach, został też zawieszony w czynnościach służbowych.

Sędzia, którego nikt nie chciał sądzić

Sprawa od początku budziła kontrowersje, bo sędzia jak mógł, unikał odpowiedzialności.