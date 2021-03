Prokuratura Krajowa: wystąpimy do Sądu Najwyższego o zgodę na przymusowe doprowadzenie sędziego Tuleyi

"Deklarował prowokacyjnie, że prokurator 'będzie musiał doprowadzić go siłą'"

"Ostentacyjne lekceważenie prawa jest szczególnie naganne w przypadku osoby piastującej urząd sędziego, która ma świadomość swoich procesowych obowiązków. Należy do nich stawienie się w prokuraturze, wysłuchanie zarzutów i ewentualne odniesienie się do nich. Swoim bezprawnym zachowaniem Igor T. wydłuża postępowanie i utrudnia sądową weryfikację stawianych mu zarzutów" – napisano w komunikacie.

"Na prokuraturze ciąży obowiązek skutecznego prowadzenia postępowań"

Prokuratura Krajowa napisała, że "na prokuraturze ciąży obowiązek skutecznego prowadzenia postępowań, a w przypadku podejrzenia przestępstwa – postawienia podejrzanemu zarzutów, o zasadności których ostatecznie rozstrzyga niezawisły sąd". "Dotyczy to wszystkich podejrzanych, bez względu na to kim są, jaki urząd sprawują, czy są znanymi osobami, czy udzielają się w mediach albo stowarzyszeniach sędziowskich" – podkreślono.

"Decyzja nie jest zaskakująca. Liczyłem się z takim scenariuszem"

"Stawiałem się pod prokuraturą, żeby pokazać, że nie obawiam się prokuratora, nie unikam odpowiedzialności"

- Czy to były deklaracje o wydźwięku politycznym? Nie wydaje mi się. Ustosunkowywałem się i do stawianych mi zarzutów, i do działań prokuratury, która nie jest niezależna, i do działań tak zwanej Izby Dyscyplinarnej. Natomiast oczywiście stawiałem się pod prokuraturą, żeby pokazać, że ani nie obawiam się pana prokuratora, ani nie unikam odpowiedzialności, ani nie chowam się – wyjaśniał.