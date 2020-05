W piątek 22 maja zaczynamy w tym miejscu, w którym zgromadzenie skończyło obradować pod przewodnictwem Kamila Zaradkiewicza - mówił pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski. Odniósł się w ten sposób do planowanego dalszego przebiegu Zgromadzenia Ogólnego SN. Jego zdaniem, nie należy zmieniać regulaminu tego sądu, bo stwarza to politykom "okazję do tego, żeby głęboko ingerować w funkcjonowanie władzy sądowniczej".

Stępkowski: należy uniknąć zmiany regulaminu Sądu Najwyższego

Pytany o możliwość zmiany regulaminu Sądu Najwyższego, o co wcześniej zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy Kamil Zaradkiewicz, sędzia Stępkowski odparł, że zmiana prawa nie jest domeną sądu. - W związku z tym to jest pytanie do polityków. Uważam osobiście, że należy tej sytuacji uniknąć. Nie powinno być tak, że sytuacja, w której sędziowie nie są w stanie dojść do porozumienia, stwarza politykom okazję do tego, żeby głęboko ingerować w funkcjonowanie władzy sądowniczej - powiedział.