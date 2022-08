Sąd Najwyższy przeprowadził "test niezależności". "Wyborcza": dokładna instrukcja do zbadania statusu neosędziów

"Gazeta Wyborcza" dotarła do pisemnego uzasadnienia decyzji Sądu Najwyższego, który przeprowadził precedensowy "test niezależności" sędziego powołanego przez nową KRS.

Sprawa dotyczyła odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszny areszt. "W pierwszej instancji sąd zdecydował o wypłaceniu 10 tysięcy złotych odszkodowania, ale strona się odwołała, żądając 90 tysięcy złotych. W drugiej instancji Sąd Apelacyjny w Lublinie - z udziałem sędziego Jerzego Daniluka - kwotę odszkodowania podwyższył jedynie nieznacznie, do 20 tysięcy złotych" - czytamy w artykule Ewy Ivanovej. Od tego wyroku złożono kasację do SN. To właśnie w jej efekcie zapadła decyzja dotycząca sędziego Daniluka.