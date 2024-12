Zgodnie z Kodeksem wyborczym Państwowa Komisja Wyborcza powinna teraz niezwłocznie podjąć uchwałę i przyjąć sprawozdanie komitetu PiS. - Treścią dzisiejszego postanowienia jest uchylenie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, a to oznacza, że Państwowa Komisja Wyborcza jest zobowiązana do podjęcia uchwały przyjmującej sprawozdanie komitetu wyborczego - podał.

Sędziowie kwestionowani przez członków PKW

W ubiegłym tygodniu PKW skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o wyłączenie od orzekania w sprawie skargi PiS wyznaczonych do składu siedmiorga sędziów: Marka Dobrowolskiego, Tomasza Demendeckiego, Joanny Lemańskiej, Oktawiana Nawrota, Grzegorza Pastuszko, Krzysztofa Wiaka, Mirosława Sadowskiego. Swój wniosek PKW uzasadniała tym, że do wyłączenia sędziego powinno dojść, gdy strona ma racjonalne podstawy do obaw o niezależność i bezstronność sądu. W tej sprawie, zdaniem Komisji, pojawiły się konkretne wydarzenia, które takie wątpliwości tworzą. SN odrzucił w środę ten wniosek i rozpatrywał sprawę z udziałem neosędziów.